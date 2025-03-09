ВИДЕО. На глазах у Свитолиной. Как 38-летний Монфис феерит в Индиан-Уэллс
Гаэль уже прошел Яна-Леннардра Штруффа и Себастьяна Корду, далее – Григор Димитров
38-летний французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис (АТР 42) удачно выступает на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс, США.
Монфис уже вышел в 3-й раунд Мастерса, на своем пути пройдя Яна-Леннарда Штруффа (Германия, ATP 46) и Себастьяна Корду (США, ATP 25).
Результаты Монфиса на Мастерсе в Индиан-Уэллс:
- 1/64 финала: Гаэль Монфис – Ян-Леннард Штруфф – 6:4, 6:4
- 1/32 финала: Гаэль Монфис – Себастьян Корда [24] – 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
Монфис стал третьим самым возрастным теннисистом, которому удалось дойти до третьего круга на Мастерсе после Иво Карловича и Джимми Коннорса.
Следующим соперником Монфиса будет 14-й сеяный и 15-й номер рейтинга АТР Григор Димитров (Болгария). Ранее Монфис и Димитров играли между собой 6 раз, счет 4:2 в пользу Гаэля.
На обоих матчах Монфиса в И-У присутствовала Элина.
Видеообзор матча Монфис – Штруфф
Видеообзор матча Монфис – Корда
ФОТО. Свитолина на матче Монфиса против Штруффа
ФОТО. Свитолина на матче Монфиса против Корды
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