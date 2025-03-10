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ATP
10 марта 2025, 15:34 | Обновлено 10 марта 2025, 15:40
324
0

Сенсационный квалифаер. Известна половина пар 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Верхняя часть: Грикспур – Ватануки, Руне – Циципас, Хирон – Фис, Пол – Медведев

10 марта 2025, 15:34 | Обновлено 10 марта 2025, 15:40
324
0
Сенсационный квалифаер. Известна половина пар 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Есукэ Ватануки

На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс определена половина участников 1/8 финала.

В ночь на 10 марта состоялись поединки 3-го раунда в верхней части сетки.

Таллон Грикспор, который во 2-м круге выбил первого сеяного Александра Зверева, продолжил побеждать и на это раз прошел Джованни Мпеши-Перрикара.

Следующим соперником нидерландца будет квалифаер Есукэ Ватануки с 349-го места рейтинга АТР. 26-летний японец на кортах И-У уже переиграл Матиа Беллуччи, Руди Квана, Александра Бублика, Томаша Махача (чех снялся из-за травмы во втором сете) и Фрэнсиса Тиафо (17-я ракетку мира).

Ватануки в прошлом сезоне пропустил семь месяцев из-за травмы колена. В отбор Индиан-Уэллс он заявился по защищенному рейтинге, добыл первые в карьере победы над представителями топ-20, а также вышел в дебютный 4-й круг Мастерса.

Стефанос Циципас продолжил свой винстрик до 7 матчей, переиграв Маттео Берреттини. До старта И-У грек взял трофей в Дубае. В 1/8 финала Циципас встретиистя с Хольгером Руне, который одолел Уго Умбера.

Маркос Хирон после победы над Каспером Руудом не остановился и выиграл у Алексея Попырина. Американец далее поборется с Артуром Фисом. Фис в 3-м раунде одержал победу над Лоренцо Музетти.

В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Томми Пол и Даниил Медведев. Пол одолел Кэмерона Норри, а «нейтралу» сделал подарок Алекс Микельсен, который снялся после двух стартовых геймов.

В ночь на 11 марта в Индиан-Уэллс состоятся встречи 1/16 финала в нижней части сетки. В частности, сыграют и Гаэль Монфис с Карлосом Алькарасом против Григора Димитрова и Дениса Шаповалова соответственно. Если француз и испанец выиграют свои матчи, то в 4-м круге проведут очный поединок.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Джованни Мпеши-Перрикар [29] – 7:6 (7:3), 6:3
Есукэ Ватануки [Q] – Фрэнсис Тиафо – 6:4, 7:6 (8:6)

Хольгер Руне [12] – Уго Умбер [18] – 5:7, 6:4, 7:5
Маттео Берреттини [28] – Стефанос Циципас [8] – 3:6, 3:6

Маркос Хирон – Алексей Попырин [26] – 5:7, 6:3, 6:3
Артур Фис [20] – Лоренцо Музетти [15] – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

Томми Пол [10] – Кэмерон Норри – 6:3, 7:5
Алекс Микельсен [31] – Даниил Медведев [5] – 0:2, RET., Микельсен

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Есукэ Ватануки [Q]
Хольгер Руне [12] – Стефанос Циципас [8]

Маркос Хирон – Артур Фис [20]
Томми Пол [10] – Даниил Медведев [5]

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Есукэ Ватануки Таллон Грикспор Джованни Мпеши Перрикар Фрэнсис Тиафо Хольгер Руне Уго Умбер Маттео Берреттини Стефанос Циципас Маркос Хирон Алексей Попырин Артур Фис Лоренцо Музетти Томми Пол Кэмерон Норри Алекс Микельсен Даниил Медведев ATP Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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