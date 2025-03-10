Сенсационный квалифаер. Известна половина пар 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Верхняя часть: Грикспур – Ватануки, Руне – Циципас, Хирон – Фис, Пол – Медведев
На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс определена половина участников 1/8 финала.
В ночь на 10 марта состоялись поединки 3-го раунда в верхней части сетки.
Таллон Грикспор, который во 2-м круге выбил первого сеяного Александра Зверева, продолжил побеждать и на это раз прошел Джованни Мпеши-Перрикара.
Следующим соперником нидерландца будет квалифаер Есукэ Ватануки с 349-го места рейтинга АТР. 26-летний японец на кортах И-У уже переиграл Матиа Беллуччи, Руди Квана, Александра Бублика, Томаша Махача (чех снялся из-за травмы во втором сете) и Фрэнсиса Тиафо (17-я ракетку мира).
Ватануки в прошлом сезоне пропустил семь месяцев из-за травмы колена. В отбор Индиан-Уэллс он заявился по защищенному рейтинге, добыл первые в карьере победы над представителями топ-20, а также вышел в дебютный 4-й круг Мастерса.
Стефанос Циципас продолжил свой винстрик до 7 матчей, переиграв Маттео Берреттини. До старта И-У грек взял трофей в Дубае. В 1/8 финала Циципас встретиистя с Хольгером Руне, который одолел Уго Умбера.
Маркос Хирон после победы над Каспером Руудом не остановился и выиграл у Алексея Попырина. Американец далее поборется с Артуром Фисом. Фис в 3-м раунде одержал победу над Лоренцо Музетти.
В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Томми Пол и Даниил Медведев. Пол одолел Кэмерона Норри, а «нейтралу» сделал подарок Алекс Микельсен, который снялся после двух стартовых геймов.
В ночь на 11 марта в Индиан-Уэллс состоятся встречи 1/16 финала в нижней части сетки. В частности, сыграют и Гаэль Монфис с Карлосом Алькарасом против Григора Димитрова и Дениса Шаповалова соответственно. Если француз и испанец выиграют свои матчи, то в 4-м круге проведут очный поединок.
АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Таллон Грикспор – Джованни Мпеши-Перрикар [29] – 7:6 (7:3), 6:3
Есукэ Ватануки [Q] – Фрэнсис Тиафо – 6:4, 7:6 (8:6)
Хольгер Руне [12] – Уго Умбер [18] – 5:7, 6:4, 7:5
Маттео Берреттини [28] – Стефанос Циципас [8] – 3:6, 3:6
Маркос Хирон – Алексей Попырин [26] – 5:7, 6:3, 6:3
Артур Фис [20] – Лоренцо Музетти [15] – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3
Томми Пол [10] – Кэмерон Норри – 6:3, 7:5
Алекс Микельсен [31] – Даниил Медведев [5] – 0:2, RET., Микельсен
АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Таллон Грикспор – Есукэ Ватануки [Q]
Хольгер Руне [12] – Стефанос Циципас [8]
Маркос Хирон – Артур Фис [20]
Томми Пол [10] – Даниил Медведев [5]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей отметил донецкий «Шахтер»
Украинская спортсменка почувствовала боль в пятке во второй попытке на 1.99 м