Сенсационный квалифаер. Известна половина пар 1/8 финала в Индиан-Уэллс

На хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллс определена половина участников 1/8 финала.

В ночь на 10 марта состоялись поединки 3-го раунда в верхней части сетки.

Таллон Грикспор, который во 2-м круге выбил первого сеяного Александра Зверева, продолжил побеждать и на это раз прошел Джованни Мпеши-Перрикара.

Следующим соперником нидерландца будет квалифаер Есукэ Ватануки с 349-го места рейтинга АТР. 26-летний японец на кортах И-У уже переиграл Матиа Беллуччи, Руди Квана, Александра Бублика, Томаша Махача (чех снялся из-за травмы во втором сете) и Фрэнсиса Тиафо (17-я ракетку мира).

Ватануки в прошлом сезоне пропустил семь месяцев из-за травмы колена. В отбор Индиан-Уэллс он заявился по защищенному рейтинге, добыл первые в карьере победы над представителями топ-20, а также вышел в дебютный 4-й круг Мастерса.

Стефанос Циципас продолжил свой винстрик до 7 матчей, переиграв Маттео Берреттини. До старта И-У грек взял трофей в Дубае. В 1/8 финала Циципас встретиистя с Хольгером Руне, который одолел Уго Умбера.

Маркос Хирон после победы над Каспером Руудом не остановился и выиграл у Алексея Попырина. Американец далее поборется с Артуром Фисом. Фис в 3-м раунде одержал победу над Лоренцо Музетти.

В еще одном четвертьфинале в верхней части сетки сойдутся Томми Пол и Даниил Медведев. Пол одолел Кэмерона Норри, а «нейтралу» сделал подарок Алекс Микельсен, который снялся после двух стартовых геймов.

В ночь на 11 марта в Индиан-Уэллс состоятся встречи 1/16 финала в нижней части сетки. В частности, сыграют и Гаэль Монфис с Карлосом Алькарасом против Григора Димитрова и Дениса Шаповалова соответственно. Если француз и испанец выиграют свои матчи, то в 4-м круге проведут очный поединок.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Джованни Мпеши-Перрикар [29] – 7:6 (7:3), 6:3

Есукэ Ватануки [Q] – Фрэнсис Тиафо – 6:4, 7:6 (8:6)

Хольгер Руне [12] – Уго Умбер [18] – 5:7, 6:4, 7:5

Маттео Берреттини [28] – Стефанос Циципас [8] – 3:6, 3:6

Маркос Хирон – Алексей Попырин [26] – 5:7, 6:3, 6:3

Артур Фис [20] – Лоренцо Музетти [15] – 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

Томми Пол [10] – Кэмерон Норри – 6:3, 7:5

Алекс Микельсен [31] – Даниил Медведев [5] – 0:2, RET., Микельсен

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Таллон Грикспор – Есукэ Ватануки [Q]

Хольгер Руне [12] – Стефанос Циципас [8]

Маркос Хирон – Артур Фис [20]

Томми Пол [10] – Даниил Медведев [5]