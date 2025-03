Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 23) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

В 3-м раунде украинка в двух сетах переиграла 14-ю ракетку мира Даниэль Коллинс (США) за 1 час и 20 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина) [23] – Даниэль Коллинс (США) [14] – 6:2, 6:4

Это была третья встреча соперниц. Свитолина впервые одолела Коллинс.

Следующей оппоненткой Элины будет четвертая сеяная Джессика Пегула (США, WTА 4).

Свитолина впервые с 2021 года вышла в 1/8 финала Индиан-Уэллс. Тогда ее остановила как раз таки Пегула.

Элина стала второй представительницей Украины, которой удалось пробиться в 4-й раунд тысячника в И-У. Ранее это сделала Марта Костюк, которая в 3-м круге выиграла у Кэролайн Доулхайд.

Bringing the HEAT to the desert! 🔥@ElinaSvitolina defeats Collins in straight sets 6-2,6-4 and will face Pegula for a spot in the quarterfinal. #TennisParadise pic.twitter.com/G8v4wFBHuD