19 декабря состоялся матч 2-го тура Синей группы на молодежном Итоговом турнире АТР 2024 между Артуром Фисом (Франция, ATP 20) и Якубом Меншиком (Чехия, ATP 48).

Встреча завершилась победой французского теннисиста в трех сетах со счетом 4:2, 4:3 (7:4), 4:2.

Во время поединка Меншик начал о чем-то спорить с судьей. Дело в том, что чех затянул туалетный перерыв и рефери попытался выяснить причину и оштрафовать Якуба.

Однако Меншик заявил, что его попросили пройти тест на допинг, пока он отходил в туалет. Судья Начо Форкаделлу был шокирован, ибо не знал об этом.

Якуб проиграл оба тура на Next Generation ATP Finals. В стартовом поединке он уступил Лернеру Тьену. Для Фиса победа над Меншиком стала первой на кортах Джидды. В заключительном, 3-м туре группового этапа Меншик встретится с Жоау Фонсекой, а Фис поборется против Тьена.

ВИДЕО. Судья в шоке. Теннисист прошел тест на допинг прямо во время матча

Jakub Mensik was asked to do an anti-doping test DURING his match against Arthur Fils at Next Gen ATP Finals.



