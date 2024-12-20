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20 декабря 2024, 01:24 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:40
286
0

ФОТО. Так сильно тебя люблю! Жена Миколенко впечатлена его подарком

Виктория Миколенко показала, насколько внимательным может быть её муж

20 декабря 2024, 01:24 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:40
286
0
ФОТО. Так сильно тебя люблю! Жена Миколенко впечатлена его подарком
Instagram. Виктория и Виталий Миколенко

Жена футболиста сборной Украины и «Эвертона» Виталия Миколенко, Виктория, поделилась приятным сюрпризом, который подарил ей возлюбленный.

Виктория Миколенко опубликовала в сторис фото роскошного букета роз.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Так сильно тебя люблю», – написала избранница футболиста, показав насколько сильная у них любовь, и насколько романтичным бывает Виталий.

Виталий Миколенко в последнее время набрал очень хорошую форму – в недавнем матче против «Арсенала» левый защитник сумел остановить Букайо Сака, матч завершился со счётом 0:0.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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