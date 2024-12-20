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Лига конференций
Рапид Вена
19.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:48
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0

СК Рапид – Копенгаген – 3:0. Дубль Вурмбранде. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:48
4
0
СК Рапид – Копенгаген – 3:0. Дубль Вурмбранде. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «СК Рапид» и «Копенгаген».

Игра проходила на стадионе «Альянц» в Вене и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. «СК Рапид» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Копенгаген» вышел в 1/16 финала.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«СК Рапид» – «Копенгаген» – 3:0

Голы: Бельо 45+2, Вурмбранд 51, 64

Видеообзор матча:

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Nikolaus Wurmbrand (Рапид Вена).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Nikolaus Wurmbrand (Рапид Вена).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Рапид Вена).
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Рапид Вена Копенгаген Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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