19.12.2024 22:00 – FT 3 : 0
Лига конференций20 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:48
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СК Рапид – Копенгаген – 3:0. Дубль Вурмбранде. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 01:47 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:48
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «СК Рапид» и «Копенгаген».
Игра проходила на стадионе «Альянц» в Вене и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. «СК Рапид» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Копенгаген» вышел в 1/16 финала.
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«СК Рапид» – «Копенгаген» – 3:0
Голы: Бельо 45+2, Вурмбранд 51, 64
Видеообзор матча:
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Nikolaus Wurmbrand (Рапид Вена).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Nikolaus Wurmbrand (Рапид Вена).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Рапид Вена).
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