Рапид Вена

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «СК Рапид» и «Копенгаген».

Игра проходила на стадионе «Альянц» в Вене и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. «СК Рапид» прошёл в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала), а «Копенгаген» вышел в 1/16 финала.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«СК Рапид» – «Копенгаген» – 3:0

Голы: Бельо 45+2, Вурмбранд 51, 64

Видеообзор матча: