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Аргентина
20 декабря 2024, 01:02 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:43
91
0

Трансфера не будет. Легендарный центрбек не хочет переходить в Бока Хуниорс

Серхио Рамос не заинтересован в переходе в чемпионат Аргентины

20 декабря 2024, 01:02 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:43
91
0
Трансфера не будет. Легендарный центрбек не хочет переходить в Бока Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный экс-центрбек «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос откажется от трансферна в «Бока Хуниорс», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанец отказал президенту клуба Хуану Рикельме, который лично хотел уговорить центрбека. Серхио Рамос до сих пор не определился с клубом, в который хочет перейти.

На данный момент центрбек является свободным агентом. Последним клубом Рамоса была «Севилья». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего защитника в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в клуб АПЛ.

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Бока Хуниорс Серхио Рамос трансферы Хуан Роман Рикельме чемпионат Аргентины по футболу
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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