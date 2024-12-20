Трансфера не будет. Легендарный центрбек не хочет переходить в Бока Хуниорс

Легендарный экс-центрбек «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос откажется от трансферна в «Бока Хуниорс», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанец отказал президенту клуба Хуану Рикельме, который лично хотел уговорить центрбека. Серхио Рамос до сих пор не определился с клубом, в который хочет перейти.

На данный момент центрбек является свободным агентом. Последним клубом Рамоса была «Севилья». Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 38-летнего защитника в 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Рамос может перейти в клуб АПЛ.