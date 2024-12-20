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Лига конференций
Бетис
19.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
ХИК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 01:37 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:40
7
0

Бетис – ХИК – 1:0. Попали в 1/16 финала плей-офф. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 01:37 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:40
7
0
Бетис – ХИК – 1:0. Попали в 1/16 финала плей-офф. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Бетис» и «ХИК».

Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. «Бетис» прошел в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «ХИК» финишировал на 30-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Бетис» – «ХИК» – 1:0

Гол: Кардосо, 27

Видеообзор матча:

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Джонни (Бетис).
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Бетис ХИК Хельсинки Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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