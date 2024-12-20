19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Бетис» и «ХИК».

Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. «Бетис» прошел в плей-офф Лиги конференций (1/16 финала), а «ХИК» финишировал на 30-м месте.

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Бетис» – «ХИК» – 1:0

Гол: Кардосо, 27

Видеообзор матча: