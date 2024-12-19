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ATP
19 декабря 2024, 15:48 | Обновлено 19 декабря 2024, 16:34
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Next Gen ATP Finals 2024. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг в Джидде (Саудовская Аравия) продолжится молодежный Итоговый турнир

19 декабря 2024, 15:48 | Обновлено 19 декабря 2024, 16:34
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Next Gen ATP Finals 2024. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются поединки Next Gen ATP Finals 2024.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 22 числа этого же месяца.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В четверг, во второй игровой день, пройдут матчи 2-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 2-й тур

  • 13:00. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) – 4:3 (7:4), 2:4, 2:4, 2:4, 1:4
  • 14:30 Алекс Микельсен (АТР 41) – Люка Ван Аш (АТР 128)

Синяя группа. 2-й тур

  • 18:00. Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48)
  • 19:30. Лэрнер Тьен (АТР 122) – Жоау Фонсека (АТР 145)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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