Next Gen ATP Finals 2024. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются поединки Next Gen ATP Finals 2024.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 22 числа этого же месяца.

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Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В четверг, во второй игровой день, пройдут матчи 2-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 2-й тур

13:00. Шан Цзюньчэн (АТР 50) – Нишеш Басаваредди (АТР 138) – 4:3 (7:4), 2:4, 2:4, 2:4, 1:4

Шан Цзюньчэн (АТР 50) – (АТР 138) – 4:3 (7:4), 2:4, 2:4, 2:4, 1:4 14:30 Алекс Микельсен (АТР 41) – Люка Ван Аш (АТР 128)

Синяя группа. 2-й тур

18:00. Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48)

Артур Фис (АТР 20) – Якуб Меншик (АТР 48) 19:30. Лэрнер Тьен (АТР 122) – Жоау Фонсека (АТР 145)

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