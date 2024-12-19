Капитан Хаос: Дарвин Нуньес поставил под вопрос свое будущее в Ливерпуле

Дарвин Нуньес, вероятно, является вторым самым обсуждаемым игроком «Ливерпуля» после Мохамеда Салаха. Примечательно, что активно обсуждается также будущее игроков. Но если выступлениями египтянина восхищаются, то с уругвайцем все наоборот. Нуньес проводит уже третий сезон в составе «Ливерпуля», но никак не может проявить себя. Иногда он выдает неплохие матчи, порой может даже может оформить дубль, но это лишь проблески той результативности, которой от него ожидали. И сейчас, когда «красных» тащит на себе уже немолодой Салах, вопрос о будущем 25-летнего нападающего становится особенно актуальным.

Нуньес перешел к мерсисайдцам летом 2022 года. «Ливерпуль» далеко не всегда тратит много денег на игроков, но тогда позволил себе заплатить 85 млн евро за молодого и перспективного нападающего. Перед тем Дарвин провел сильный сезон в «Бенфике», забив 26 мячей в чемпионате Португалии. «Красных» не смутило то, что футболист провел только одну такую сильную кампанию. Мерсисайдцев тогда покинул Садио Мане и им нужен был новый игрок. Уругваец не является прямой заменой сенегальцу, но ожидалось, что он будет делать то, что от него требуется в первую очередь – забивать голы. И после того, как форвард оформил гол и ассист в дебютном матче АПЛ против «Фулхэма», казалось, что «Ливерпуль» угадал с трансфером.

Однако уже в следующей игре против «Кристал Пэлас» Нуньес получил красную карточку и пропустил 3 поединка. Такое иногда случается, когда игрок очень сильно хочет проявить себя, или когда тяжело справиться с эмоциями. Дарвин и сейчас полон энергии и желания помогать команде, но это редко конвертируется в результативные действия. В первом сезоне он забил 9 мячей в 29-ти матчах Премьер-лиги. Маловато, учитывая, какую сумму за него заплатили. Понятно, что молодому парню требуется время на адаптацию, но когда такой статусный клуб как «Ливерпуль» совершает рекордный трансфер в своей истории, все ожидают, что такой игрок будет сразу приносить пользу команде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Второй сезон Нуньес провел немного лучше, записав на свой счет 11 голов и 8 результативных передач, но этого все равно было недостаточно. Дело даже не в том, что Дарвин мало забивал, а в том, что он слишком часто не использовал те моменты, которые у него были. Уругваец стал вторым лучшим бомбардиром «красных» по итогам минувшей кампании. Уступить Салаху в гонке за столь престижное звание совсем не стыдно. Но проблема в том, что, согласно подсчетом аналитиков, форвард мог забить минимум 20 голов, если бы реализовывал свои моменты хотя бы на 12% лучше. Но мерсисайдцы в целом не лучшим образом провели минувшую кампанию, поэтому нападающему снова можно было простить некоторые ошибки, поскольку он действительно старался.

В текущем сезоне «Ливерпуль» выглядит солидно. «Красные» являются лучшей командой АПЛ и Лиги чемпионов на данный момент. Многие восхищаются тем, как новый тренер мерсиайдцев Арне Слот быстро взялся за дело и как при нем прогрессируют игроки. Однако Нуньес в этот список не входит. Дарвин по-прежнему мало забивает и много не попадает. В текущем сезоне на его счету только 2 гола в Премьер-лиге и 1 забитый мяч в ЛЧ. Это катастрофически низкие показатели за полсезона для футболиста, который играет на острие атаки. И нельзя сказать, что у него мало моментов. В нынешней кампании уругваец должен был забить на 4 мяча больше, согласно системе ожидаемых голов. Однако форвард «Ливерпуля» в текущем сезоне реализовывает только 7% от общего количества своих ударов. Это очень слабая угроза перед воротами соперника.

Слот поддерживает Нуньеса, по крайней мере, публично, заявляя, что Дарвин все равно приносит пользу команде. Он действительно неплохо действует без мяча и выполняет ту работу, которую нападающие предпочитают не делать. Но форварда оценивают в первую очередь по результативным действиям, а тут у него все на стабильно низком уровне. С момента перехода в «Ливерпуль» коэффициент его реализации составляет всего 11,48%. Это самый низкий показатель среди всех форвардов из топ-5 европейских лиг, которые забили 30 или более голов за этот период. Нуньесу нужно в среднем 9 ударов за матч, чтобы забить 1 мяч. Это непозволительная роскошь для нападающего топ-уровня.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот и Дарвин Нуньес

Дарвин зарекомендовал себя как игрок, который не представляет большой угрозы на острие атаки. Он реализовывает в среднем за карьеру всего 24,18% потенциально голевых моментов. Для сравнения, у Салаха этот показатель в 2 раза выше (48,65%). Нуньес по-прежнему молодой, быстрый и энергичный футболист, но он никак не может начать правильно использовать свою энергию. Кроме того, у Дарвина периодически возникают проблемы с выбором позиции в штрафной площади соперника, что является важнейшим аспектом игры каждого нападающего. Иногда он слишком рано просит передачу, и соперники к тому времени успевают его накрывать. В других случаях он поздно прибегает на ту позицию, где должен находиться центрфорвард, и не успевает замыкать прострелы.

Удивительно, что команда, в которой центральный нападающий практически не забивает, лидирует сразу в двух турнирах. Однако в этом большая заслуга Салаха, а также Коди Гакпо, Луиса Диаса и Диогу Жоты. Трое последних забивают ненамного больше Нуньеса, но более органично смотрятся в атаке. И как раз потому, что они забивают ненамного больше, «Ливерпулю» в любой момент может понадобиться помощь Дарвина. Но будет ли она – вопрос открытый. В Англии уругвайца называют Капитан Хаос, потому что никто не знает, чего от него можно ожидать.

Нуньес может промазать 10 ударов или забить первым касанием. Он может как завести команду своей энергией, так и подставить ее, заработав карточку (не только желтую). К низкой результативности Дарвина добавляется еще и отсутствие последовательности. Это не очень хорошее сочетание для нападающего топ-клуба. Рано или поздно у Салаха случится спад, или он покинет «красных» по окончании сезона. Кто-то в таком случае должен будет возглавить атаку мерсисайдцев. И очень сомнительно, что этим лидером станет Нуньес.

Сергей ЗАВАЛКО