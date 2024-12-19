Спортивный врач: «Мудрик может быть отстранен от футбола на 2 года»

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о допинг-скандале с украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком:

«Ждем пробу Б. Мудрик инициировал ее открытие, поэтому понятно, что ситуация сейчас «пан или пропал»: либо 4 года дисквалификации, либо ничего. Но это ничего кажется очень призрачным, ведь, скорее всего, будет применено жесткое наказание.

Михаил и его команда наняли юристов, которые работали по делу Погба. Наиболее вероятный сценарий выглядит так: сначала назначение 4-летней дисквалификации, затем апелляция и попытки доказать, что Мудрик не был причастен. На тот момент, вероятно, уже пройдет полгода дисквалификации, и в итоге ему могут сократить срок до 18 месяцев. В результате, он может быть отстранен от футбола на 2 года, что является типичным для подобных случаев и этого препарата».

Ранее стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика.