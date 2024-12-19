Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач: «Мудрик может быть отстранен от футбола на 2 года»
Англия
19 декабря 2024, 23:17 |
1279
1

Спортивный врач: «Мудрик может быть отстранен от футбола на 2 года»

Дмитрий Бабелюк прокомментировал допинг-скандал с Мудриком

19 декабря 2024, 23:17 |
1279
1
Спортивный врач: «Мудрик может быть отстранен от футбола на 2 года»
Getty Images/Global images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о допинг-скандале с украинским вингером «Челси» Михаилом Мудриком:

«Ждем пробу Б. Мудрик инициировал ее открытие, поэтому понятно, что ситуация сейчас «пан или пропал»: либо 4 года дисквалификации, либо ничего. Но это ничего кажется очень призрачным, ведь, скорее всего, будет применено жесткое наказание.

Михаил и его команда наняли юристов, которые работали по делу Погба. Наиболее вероятный сценарий выглядит так: сначала назначение 4-летней дисквалификации, затем апелляция и попытки доказать, что Мудрик не был причастен. На тот момент, вероятно, уже пройдет полгода дисквалификации, и в итоге ему могут сократить срок до 18 месяцев. В результате, он может быть отстранен от футбола на 2 года, что является типичным для подобных случаев и этого препарата».

Ранее стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика.

По теме:
Челси – Шемрок Роверс – 5:1. Хет-трик Гиу. Видео голов и обзор матча
Магия от 18-летнего испанца. Челси без Мудрика разбил ирландцев в ЛК
ВИДЕО. 18-летний футболист Челси оформил хет-трик за тайм в матче еврокубка
Михаил Мудрик допинг Челси дисквалификация Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: Футбол 2.0
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Футбол | 19 декабря 2024, 20:38 8
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель

Соответствующие фото в своем Instagram опубликовал Ванат, отметив Бражко и Скорко

Капитан Хаос: Дарвин Нуньес поставил под вопрос свое будущее в Ливерпуле
Футбол | 19 декабря 2024, 23:39 0
Капитан Хаос: Дарвин Нуньес поставил под вопрос свое будущее в Ливерпуле
Капитан Хаос: Дарвин Нуньес поставил под вопрос свое будущее в Ливерпуле

Рассказываем о непростой карьере уругвайца на «Энфилде»

Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19.12.2024, 16:58
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 09:01
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Футбол | 19.12.2024, 13:23
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
«Шахтер так не делает». Президент клуба УПЛ подверг критике Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mini.f
Да, я заметил, что ВАДА как-то либерально относится к допингистам, которые от своей бедности принимали мельдоний... Ведь только полные идиоты принимают его сейчас. И ВАДА понимает- что с идиота возмешь? Как-то так...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
Показательная работа на стрельбище. Дудченко и Мандзын – в топ-20 спринта
Показательная работа на стрельбище. Дудченко и Мандзын – в топ-20 спринта
19.12.2024, 16:29 17
Биатлон
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
19.12.2024, 05:03 1
Футбол
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
19.12.2024, 09:15 23
Футбол
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
18.12.2024, 23:01 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
19.12.2024, 01:26
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем