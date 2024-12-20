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Англия
20 декабря 2024, 00:51 | Обновлено 20 декабря 2024, 00:56
91
0

Стало известно тренировался ли Погба на базе Манчестер Сити

Поля Погба не было на базе «горожан»

20 декабря 2024, 00:51 | Обновлено 20 декабря 2024, 00:56
91
0
Стало известно тренировался ли Погба на базе Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский полузащитник Поль Погба не тренировался на базе «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на то, что некоторые СМИ писали о том, что 31-летний игрок поддерживал форму на базе английского гранда, это не является правдой. Поль Погба провел свой последний матч 3 сентября 2023 года в чемпионате Италии против «Эмполи». В январе дисквалификация игрока закончится и он сможет играть в футбол.

Поль Погба является свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что брат Поля Погба отправлен в колонию.

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Поль Погба Манчестер Сити тренировочные базы Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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