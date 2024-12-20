Стало известно тренировался ли Погба на базе Манчестер Сити

Французский полузащитник Поль Погба не тренировался на базе «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, несмотря на то, что некоторые СМИ писали о том, что 31-летний игрок поддерживал форму на базе английского гранда, это не является правдой. Поль Погба провел свой последний матч 3 сентября 2023 года в чемпионате Италии против «Эмполи». В январе дисквалификация игрока закончится и он сможет играть в футбол.

Поль Погба является свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что брат Поля Погба отправлен в колонию.