Брат Поля Погба отправлен в колонию. Суд вынес суровый вердикт

С 26 ноября в Париже продолжались судебные заседания по делу похищения Поля Погба и вымогательства 13 миллионов евро. Фигурантами дела были шестеро мужчин, среди которых и брат футболиста Матиаc Погба.

Прокуратура Парижа ходатайствовала об осуждении Матиаcа Погба к трем годам лишения свободы, из которых один год - реальный срок в исправительной колонии, а два года – условное наказание.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и признал Матиаcа Погба виновным. Согласно приговору, брат футболиста проведет один год в исправительной колонии и два года будет находиться на испытательном сроке. Кроме того, Матиаc Погба обязан уплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

Другие фигуранты дела получили реальные сроки заключения от одного до восьми лет.