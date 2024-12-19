Брат Поля Погба отправлен в колонию. Суд вынес суровый вердикт
Матия Погба приговорен к трем годам лишения свободы за похищение своего же брата
С 26 ноября в Париже продолжались судебные заседания по делу похищения Поля Погба и вымогательства 13 миллионов евро. Фигурантами дела были шестеро мужчин, среди которых и брат футболиста Матиаc Погба.
Прокуратура Парижа ходатайствовала об осуждении Матиаcа Погба к трем годам лишения свободы, из которых один год - реальный срок в исправительной колонии, а два года – условное наказание.
Суд удовлетворил ходатайство прокурора и признал Матиаcа Погба виновным. Согласно приговору, брат футболиста проведет один год в исправительной колонии и два года будет находиться на испытательном сроке. Кроме того, Матиаc Погба обязан уплатить штраф в размере 20 тысяч евро.
Другие фигуранты дела получили реальные сроки заключения от одного до восьми лет.
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