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  4. Брат Поля Погба отправлен в колонию. Суд вынес суровый вердикт
Франция
19 декабря 2024, 17:40 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:01
505
1

Брат Поля Погба отправлен в колонию. Суд вынес суровый вердикт

Матия Погба приговорен к трем годам лишения свободы за похищение своего же брата

19 декабря 2024, 17:40 | Обновлено 19 декабря 2024, 18:01
505
1
Брат Поля Погба отправлен в колонию. Суд вынес суровый вердикт
RMS Sport

С 26 ноября в Париже продолжались судебные заседания по делу похищения Поля Погба и вымогательства 13 миллионов евро. Фигурантами дела были шестеро мужчин, среди которых и брат футболиста Матиаc Погба.

Прокуратура Парижа ходатайствовала об осуждении Матиаcа Погба к трем годам лишения свободы, из которых один год - реальный срок в исправительной колонии, а два года – условное наказание.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и признал Матиаcа Погба виновным. Согласно приговору, брат футболиста проведет один год в исправительной колонии и два года будет находиться на испытательном сроке. Кроме того, Матиаc Погба обязан уплатить штраф в размере 20 тысяч евро.

Другие фигуранты дела получили реальные сроки заключения от одного до восьми лет.

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Олександр Сільченко Источник: RMC Sport
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