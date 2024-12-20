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  4. ВИДЕО. 19 декабря было оформлено два сухих листа в матчах грандов
Англия
20 декабря 2024, 01:39 |
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ВИДЕО. 19 декабря было оформлено два сухих листа в матчах грандов

Помимо Сон Хын Мина, прямым ударом с углового отличился Кристьян Асллани в игре Интера

20 декабря 2024, 01:39 |
90
0
ВИДЕО. 19 декабря было оформлено два сухих листа в матчах грандов
Getty Images/Global Images Ukraine

Четверг, 19 декабря 2024 года, запомнится футбольным болельщикам интересной деталью – за день в матчах с участием грандов Европы было оформлено два сухих листа.

Прямые удары с углового – редкость в самом популярном виде спорта в мире, однако в последнее время все чаще фаны могут увидить такие шедевры. К слову, Sport.ua собирает подобные видео голов для читателей по тегу «сухой лист».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Возвращаясь к знаковому четвергу, то помимо Сон Хын Мина, который оформил сухой лист в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги между Тоттенхэмом и Манчестер Юнайтед (4:3), прямым ударом с углового отметился Кристьян Асллани в игре 1/8 финала Кубка Италии Интер – Удинезе (2:0).

Что касается следующих соперников Тоттенхэма и Интера в кубковых баталиях, то шпоры встретятся с Ливерпулем, а нерадзурри сыграют против Лацио.

ВИДЕО. Гол Сон Хын Мина прямым ударом с углового в матче Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

ВИДЕО. Гол Кристьяна Асслани прямым ударом с углового в матче Интер – Удинезе

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Кристьян Асллани сухой лист видео видео голов и обзор Сон Хын Мин Кубок английской лиги по футболу Кубок Италии по футболу Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Удинезе Интер Милан Интер - Удинезе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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