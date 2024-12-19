Уверенная победа. Интер прошел Удинезе в кубке Италии

В четверг, 19 декабря, в рамках 1/8 кубка Италии состоялся матч между «Интером» и «Удинезе».

Хозяева победили со счетом 2:0 благодаря голам Арнаутовича и Аслани. Миланский коллектив прошел в 1/4 турнира.

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В следующем матча турнира «Интер» сыграет с «Лацио».

Кубок Италии 2024/25

1/8 финала, 19 декабря, Милан

Интер – Сампдория – 2:0

Голы: Арнаутович, 30, Асслани, 45+2

Интер: Мартинес, Дармиан (Аиду, 88), Биссек, Бастони (Дюмфрис, 63), Бюкэнан (Паласиос, 74), Фратеззи, Асллани (Чалханоглу, 63), Зилинськи, Аугусто, Тареми, Арнаутович (Лаутаро, 63)

Удинезе: Пьяна, Туре, Биол (Абанква, 46), Кабаселе, Модесто, Атта (Земура, 75), Карлстрём, Эккеленкамп (Бреннер, 70), Камара, Санчес (Браво, 70), Лукка ( Писарро, 75).

Предупреждения: Асллани, 15

Фото матча: