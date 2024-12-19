Уверенная победа. Интер прошел Удинезе в кубке Италии
Миланский гранд проходит в 1/4 финала
В четверг, 19 декабря, в рамках 1/8 кубка Италии состоялся матч между «Интером» и «Удинезе».
Хозяева победили со счетом 2:0 благодаря голам Арнаутовича и Аслани. Миланский коллектив прошел в 1/4 турнира.
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В следующем матча турнира «Интер» сыграет с «Лацио».
Кубок Италии 2024/25
1/8 финала, 19 декабря, Милан
Интер – Сампдория – 2:0
Голы: Арнаутович, 30, Асслани, 45+2
Интер: Мартинес, Дармиан (Аиду, 88), Биссек, Бастони (Дюмфрис, 63), Бюкэнан (Паласиос, 74), Фратеззи, Асллани (Чалханоглу, 63), Зилинськи, Аугусто, Тареми, Арнаутович (Лаутаро, 63)
Удинезе: Пьяна, Туре, Биол (Абанква, 46), Кабаселе, Модесто, Атта (Земура, 75), Карлстрём, Эккеленкамп (Бреннер, 70), Камара, Санчес (Браво, 70), Лукка ( Писарро, 75).
Предупреждения: Асллани, 15
Фото матча:
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