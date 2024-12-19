Интер Милан

19 декабря на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда смогла установить уверенное доминирование в итальянском футболе в прошлом сезоне. Вознаграждением стало досрочное и очень солидное оформление скудетто. Но нынешний сезон сразу начался с ничьей, что продемонстрировала: защитить чемпионский титул в Италии будет не просто. Впрочем, и нет явного лидера, от которого бы отстали черно-синие, все держатся в группе претендентов с примерно равными шансами. Там проиграли только Милану в дерби. А в прошлом туре с Лацио зато было не просто выиграно - провели в чужие ворота 6 голов, не пропустив в ответ ни одного. Неплохо получается в Лиге чемпионов - там итальянцы не пропускали ни от кого, а не забили сами только в Манчестере, Сити, потом разгромив Црвену Звезду и прагматично, по 1:0, обыграв Янг Бойз, Арсенал и РБ Лейпциг. И только Байеру в прошлом туре итальянцы уступили.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Удинезе

Клуб в последнее время проводит сезоны вполне однотипно. Он снова и снова, при различных наставниках, ведет борьбу за выживание в Серии А. Нередко еще и везет, что часто в Италии не особенно высокий градус борьбы за выживание. Так, весной 37 очков не просто хватило, чтобы остаться - даже заняли 15-е место. Но все равно летом во Фриули появился очередной новый наставник, Руняич. Как и некоторые его предшественники, Коста ярко дебютировал. После четырех первых туров у его подопечных было 10 очков - но потом до зимы прибавили только победы над Лечче и Кальяри и ничью с Эмполи. Это все разбавили долгожданной победой, над Монцей. Но после нее уступили на своем поле Наполи 1:3. Да, в кубке при этом продвигались, но там и соперниками были Авеллино и Салернитана.

Статистика личных встреч

Все четыре последних поединка между клубами были выиграны нерадзурри

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы хозяев в Милане, вопрос в разнице голов. Ставим на фору -1,5 гола (коэффициент - 1,92).