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Кубок Италии
Интер Милан
19.12.2024 22:00 - : -
Удинезе
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Италия
19 декабря 2024, 00:58 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:59
23
0

Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии

Поединок состоится 19 декабря в 22:00 по Киеву

19 декабря 2024, 00:58 | Обновлено 19 декабря 2024, 00:59
23
0
Интер – Удинезе. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Италии
ФК Интер Милан

19 декабря на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором «Интер» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда смогла установить уверенное доминирование в итальянском футболе в прошлом сезоне. Вознаграждением стало досрочное и очень солидное оформление скудетто. Но нынешний сезон сразу начался с ничьей, что продемонстрировала: защитить чемпионский титул в Италии будет не просто. Впрочем, и нет явного лидера, от которого бы отстали черно-синие, все держатся в группе претендентов с примерно равными шансами. Там проиграли только Милану в дерби. А в прошлом туре с Лацио зато было не просто выиграно - провели в чужие ворота 6 голов, не пропустив в ответ ни одного. Неплохо получается в Лиге чемпионов - там итальянцы не пропускали ни от кого, а не забили сами только в Манчестере, Сити, потом разгромив Црвену Звезду и прагматично, по 1:0, обыграв Янг Бойз, Арсенал и РБ Лейпциг. И только Байеру в прошлом туре итальянцы уступили.

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Удинезе

Клуб в последнее время проводит сезоны вполне однотипно. Он снова и снова, при различных наставниках, ведет борьбу за выживание в Серии А. Нередко еще и везет, что часто в Италии не особенно высокий градус борьбы за выживание. Так, весной 37 очков не просто хватило, чтобы остаться - даже заняли 15-е место. Но все равно летом во Фриули появился очередной новый наставник, Руняич. Как и некоторые его предшественники, Коста ярко дебютировал. После четырех первых туров у его подопечных было 10 очков - но потом до зимы прибавили только победы над Лечче и Кальяри и ничью с Эмполи. Это все разбавили долгожданной победой, над Монцей. Но после нее уступили на своем поле Наполи 1:3. Да, в кубке при этом продвигались, но там и соперниками были Авеллино и Салернитана.

Статистика личных встреч

Все четыре последних поединка между клубами были выиграны нерадзурри

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы хозяев в Милане, вопрос в разнице голов. Ставим на фору -1,5 гола (коэффициент - 1,92).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
19 декабря 2024 -
22:00
Удинезе
Фора Интера (-1.5) 1.92 Сделать ставку
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Интер Милан Удинезе Интер - Удинезе Кубок Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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