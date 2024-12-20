Интер Милан

19 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 состоялся матч между командами «Интер» и «Удинезе».

Матч происходил на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра закончилась в пользу «Интера» со счетом 2:0. В 1/4 финала Кубка Италии встретятся следующие команды: «Ювентус» – «Эмполи», «Болонья» – «Аталанта», «Милан» – «Рома», «Лацио» – «Интер». Все 4 матча пройдут 5 января.

Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала. 19 декабря

«Интер» – «Удинезе» – 2:0

Голы: Арнаутович 30, Асллани, 45+2

Видеообзор матча: