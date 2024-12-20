19.12.2024 22:00 – FT 2 : 0
Кубок Италии20 декабря 2024, 00:53 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:45
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Интер – Удинезе – 2:0. Сухой лист Асллани. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Италии
20 декабря 2024, 00:53 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:45
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19 декабря в рамках 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 состоялся матч между командами «Интер» и «Удинезе».
Матч происходил на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Игра закончилась в пользу «Интера» со счетом 2:0. В 1/4 финала Кубка Италии встретятся следующие команды: «Ювентус» – «Эмполи», «Болонья» – «Аталанта», «Милан» – «Рома», «Лацио» – «Интер». Все 4 матча пройдут 5 января.
Кубок Италии 2024/25. 1/8 финала. 19 декабря
«Интер» – «Удинезе» – 2:0
Голы: Арнаутович 30, Асллани, 45+2
Видеообзор матча:
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кристьян Аслани (Интер Милан).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Арнаутович (Интер Милан).
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