Курьезный матч на 7 голов. Тоттенхэм эпично выбил Ман Юнайтед из Кубка лиги

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу шпор.

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В первом тайме коллективы Ангелоса Постекоглу и Рубена Аморима на двоих сумели забить всего один мяч – на 15-й минуте отличился Доминик Соланке.

Уже на старте второй 45-минутки Деян Кулушевски сделал счет 2:0, а на 54-й Соланке оформил дубль – 3:0. Но голкипер Тоттенхэма Фрейзер Форстер решил помочь соперникам и привез два мяча. Вначале он отдал неточный пас в своей штрафной, после которого Бруну Фернандеш сделал ассист на Джошуа Зиркзе, а затем позволил Амаду Диалло сыграть в подкате и сократить отставание – 3:2.

Но на этом интересные и курьезные события не закончились. На 88-й лидер Тотттенхэма Сон Хын Мин забил гол прямым ударом с углового, положив сухой лист. Гостям удалось забить еще один гол в этом противостоянии – на 90+4-й Ив Биссума отправил мяч в свои ворота. Тем не менее, Юнайтед не сумел перевести игру в экстратайм.

Тоттенхэм стал последним полуфиналистом Кубка лиги Англии. В следующем стадии соревнований также сыграют Арсенал, Ливерпуль и Ньюкасл.

Кубок лиги Англии 2024/25. 1/4 финала, 19 декабря

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Соланке, 15, 54, Кулушевски, 47, Сон Хын Мин, 88 – Зиркзе, 63, Диалло, 70, Биссума, 90+4 (автогол)