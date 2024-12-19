19 декабря на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 1/4 финала Кубка Лиги Англии в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда неплохо, с учетом ухода Кейна, провела прошлый сезон, немного не дотянув до возвращения в Лигу чемпионов. Но сейчас она максимально нестабильна была с самого старта розыгрыша - могла и обыграть кого угодно, и проиграть любому. Чего стоили последовательные 1:2 от Ипсвича и 4:0 с Манчестер Сити в ноябре! Но зима началась уже откровенно неудачно для подопечных Постекоглу. Они не удержали преимущество дома над Фулхэмом, ничем не ответили на гол Борнмута, а с Челси, ведя 2:0 к 11-й минуте, уступили. И лишь после ничьей с Рейнджерс в Лиге Европы согнали злость на Саутгемптоне, разгромив того 5:0. Помним, что в Кубке Лиги шпоры в предыдущем раунде обыграли Манчестер Сити.

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Манчестер Юнайтед

Клуб признал свои ошибки, пусть и с задержкой. Более того, он не остановился на том, что уволил осенью тен Хага. В начале зимы в отставку был отправлен и Эшуорт, что и проработал только с лета на посту спортивного директора! Причем красные дьяволы при Рубене Амориме мучаются - собственно, он сам это обещал после 1:1 в дебютном поединке со скромным Ипсвичем. Победить гранд с новым наставником сумел быстро, во втором матче, с Буде/Глимт, а Эвертон и вовсе разгромил 4:0. Но более сильные соперники, Арсенал и даже Ноттингем Форест, побеждали манкунианцев. Но последние поединки получилось закончить победами. Но если Виктория (Пльзень) была обыграна по делу, то в дерби с Сити МЮ долго проигрывал, и только в концовке, после ошибки соперника, оформили волевую победу.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 шпоры чередовали выездные ничьи и домашние победы над красными дьяволами.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев. Но в целом это команды, что скорее хорошо атакуют, чем уверенно обороняются. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).