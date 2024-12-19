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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
19.12.2024 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 декабря 2024, 01:22 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:30
17
0

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка лиги Англии 19 декабря в 22:00 по Киеву

19 декабря 2024, 01:22 | Обновлено 19 декабря 2024, 01:30
17
0
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

19 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на одноименном стадионе хозяев в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллектив Ангелоса Постекоглу стартовал в Кубке лиги с 3-го раунда. Шпоры на своем пути переиграли Ковентри Сити (2:1) и Манчестер Сити (2:1).

Для наставника красных дьяволов Рубена Аморима это будет первый матч во главе команды в этом турнире. Интересно, что два предыдущих поединка Ман Юнайтед провел под руководством двух разных коучей.

С Барнсли (7:0) у бровки стоял Эрик тен Хаг, а с Лестером (5:2) – исполняющий обязанности главного тренера Руд ван Нистелрой.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.

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Тоттенхэм Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу Манчестер Юнайтед смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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