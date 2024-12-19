19 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на одноименном стадионе хозяев в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Коллектив Ангелоса Постекоглу стартовал в Кубке лиги с 3-го раунда. Шпоры на своем пути переиграли Ковентри Сити (2:1) и Манчестер Сити (2:1).

Для наставника красных дьяволов Рубена Аморима это будет первый матч во главе команды в этом турнире. Интересно, что два предыдущих поединка Ман Юнайтед провел под руководством двух разных коучей.

С Барнсли (7:0) у бровки стоял Эрик тен Хаг, а с Лестером (5:2) – исполняющий обязанности главного тренера Руд ван Нистелрой.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.