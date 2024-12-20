Аморим пояснил, почему Манчестер Юнайтед проиграл супертриллер Тоттенхэму

19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

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После завершения встречи наставник красных дьяволов Рубен Аморим прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы отключились в начале второго тайма, это был тяжелый момент. Если посмотреть на всю игру, то мы были лучшей командой, но они были более точнее. Мы проиграли, но борьба ребят была очень важна для меня.

Мы чувствовали себя комфортно и доминировали во владении мячом. Проблема была не в последнем пасе, а в последнем ударе.

Я подумаю о своих выводах потом, сейчас я ничего не чувствую. Я ничего не могу сказать вам о том, что хорошо. Позднее я смогу сказать многое. Мы проиграли, и нам нужно взять ночь, чтобы подумать, а потом у нас будет много хороших выводов из этой игры.

Мы не можем думать так, что если выиграем серебро, то все будет хорошо. Это будет долгий путь, мы совершенствуемся, наша цель – выиграть Премьер-лигу, но сколько времени это займет, я не знаю.

Возможный уход Рэшфорда? Завтра у нас тренировка, он будет там готовиться к следующей игре. Он игрок «Юнайтед», у всех есть будущее в «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (4:3)