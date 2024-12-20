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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
19.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
20 декабря 2024, 05:59 |
286
0

Аморим пояснил, почему Манчестер Юнайтед проиграл супертриллер Тоттенхэму

19 декабря красные дьяволы уступили шпорам 3:4 в матче 1/4 финала Кубка лиги Англии

20 декабря 2024, 05:59 |
286
0
Аморим пояснил, почему Манчестер Юнайтед проиграл супертриллер Тоттенхэму
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник красных дьяволов Рубен Аморим прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы отключились в начале второго тайма, это был тяжелый момент. Если посмотреть на всю игру, то мы были лучшей командой, но они были более точнее. Мы проиграли, но борьба ребят была очень важна для меня.

Мы чувствовали себя комфортно и доминировали во владении мячом. Проблема была не в последнем пасе, а в последнем ударе.

Я подумаю о своих выводах потом, сейчас я ничего не чувствую. Я ничего не могу сказать вам о том, что хорошо. Позднее я смогу сказать многое. Мы проиграли, и нам нужно взять ночь, чтобы подумать, а потом у нас будет много хороших выводов из этой игры.

Мы не можем думать так, что если выиграем серебро, то все будет хорошо. Это будет долгий путь, мы совершенствуемся, наша цель – выиграть Премьер-лигу, но сколько времени это займет, я не знаю.

Возможный уход Рэшфорда? Завтра у нас тренировка, он будет там готовиться к следующей игре. Он игрок «Юнайтед», у всех есть будущее в «Манчестер Юнайтед».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (4:3)

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Эванс (Манчестер Юнайтед).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: BBC
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