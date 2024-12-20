ПОСТЕКОГЛУ: Разве не было весело? Наверняка в шоке, что я забил на тактику

19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник лондонского клуба Ангелоса Постекоглу прокомментировал победу своих подопечных:

«Я люблю футбол, люблю смотреть, как команды выходят и дают зрелище. Конечно, мы хотим быть успешными, но мы не станем ими, если будем все усложнять, как это было сегодня.

Игра мне понравилась. Разве вам не было весело? Знаю, что студия Sky Sports наверняка в шоке от того, что я забил на тактику. Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь народ. Не вижу в этом ничего плохого».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (4:3)