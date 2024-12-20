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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
19.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
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Англия
20 декабря 2024, 06:16 |
132
0

ПОСТЕКОГЛУ: Разве не было весело? Наверняка в шоке, что я забил на тактику

Главный тренер Тоттенхэма – о победе над Ман Юнайтед в 1/4 финала Кубка лиги Англии (4:3)

20 декабря 2024, 06:16 |
132
0
ПОСТЕКОГЛУ: Разве не было весело? Наверняка в шоке, что я забил на тактику
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи наставник лондонского клуба Ангелоса Постекоглу прокомментировал победу своих подопечных:

«Я люблю футбол, люблю смотреть, как команды выходят и дают зрелище. Конечно, мы хотим быть успешными, но мы не станем ими, если будем все усложнять, как это было сегодня.

Игра мне понравилась. Разве вам не было весело? Знаю, что студия Sky Sports наверняка в шоке от того, что я забил на тактику. Мы выходим на поле не для того, чтобы выгрызать победы со счетом 1:0. Мы стараемся развлечь народ. Не вижу в этом ничего плохого».

Видеообзор матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (4:3)

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Эванс (Манчестер Юнайтед).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Sky Sports
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