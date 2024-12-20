Остались сильнейшие. Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
Арсенал сыграет против Ньюкасла, Тоттенхэм встретится с Ливерпулем
19 декабря завершились все четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги 2024/25 и состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала.
Арсенал, цвета которого защищает игрок сборной Украины Александр Зинченко, встретится с Ньюкаслом.
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В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Тоттенхэм и Ливерпуль. Мерсисайдцы являются действующими обладателями трофея.
Полуфинальные встречи Кубка лиги будут состоять из двух поединков. Первые матчи пройдут на неделе 6 января, а ответные игры – на неделе 3 февраля.
Кубок английской лиги 2024/25. 1/4 финала, 18–19 декабря
- Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2
- Ньюкасл – Брентфорд – 3:1
- Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2
- Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 4:3
Кубок английской лиги 2024/25. 1/2 финала
- Арсенал – Ньюкасл
- Тоттенхэм – Ливерпуль
🏆🔥 Two mouthwatering #CarabaoCup Semi-Finals to look forward to!#EFL | #CarabaoCupdraw pic.twitter.com/jIOWedHbcl— Carabao Cup (@Carabao_Cup) December 19, 2024
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