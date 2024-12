Остались сильнейшие. Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии

19 декабря завершились все четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги 2024/25 и состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала.

Арсенал, цвета которого защищает игрок сборной Украины Александр Зинченко, встретится с Ньюкаслом.

В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Тоттенхэм и Ливерпуль. Мерсисайдцы являются действующими обладателями трофея.

Полуфинальные встречи Кубка лиги будут состоять из двух поединков. Первые матчи пройдут на неделе 6 января, а ответные игры – на неделе 3 февраля.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/4 финала, 18–19 декабря

Кубок английской лиги 2024/25. 1/2 финала

🏆🔥 Two mouthwatering #CarabaoCup Semi-Finals to look forward to!#EFL | #CarabaoCupdraw pic.twitter.com/jIOWedHbcl