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Англия
20 декабря 2024, 00:59 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:44
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Остались сильнейшие. Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии

Арсенал сыграет против Ньюкасла, Тоттенхэм встретится с Ливерпулем

20 декабря 2024, 00:59 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:44
540
0
Остались сильнейшие. Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря завершились все четвертьфинальные матчи Кубка английской лиги 2024/25 и состоялась жеребьевка стадии 1/2 финала.

Арсенал, цвета которого защищает игрок сборной Украины Александр Зинченко, встретится с Ньюкаслом.

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В еще одном полуфинальном противостоянии сойдутся Тоттенхэм и Ливерпуль. Мерсисайдцы являются действующими обладателями трофея.

Полуфинальные встречи Кубка лиги будут состоять из двух поединков. Первые матчи пройдут на неделе 6 января, а ответные игры – на неделе 3 февраля.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/4 финала, 18–19 декабря

  • Арсенал – Кристал Пэлас – 3:2
  • Ньюкасл – Брентфорд – 3:1
  • Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2
  • Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 4:3

Кубок английской лиги 2024/25. 1/2 финала

  • Арсенал – Ньюкасл
  • Тоттенхэм – Ливерпуль

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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