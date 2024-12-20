19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

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На 88-й лідер Тоттенхема Сон Хин Мін оформив гол прямим ударом із кутового, поклавши сухий лист.

ФОТО. Как это было: сумасшедший гол Сон Хын Мина прямым ударом с углового