Англия20 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:38
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ФОТО. Как это было: сумасшедший гол Сон Хын Мина прямым ударом с углового
Южнокореец оформил сухой лист в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25
20 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:38
563
0
19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.
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На 88-й лідер Тоттенхема Сон Хин Мін оформив гол прямим ударом із кутового, поклавши сухий лист.
ФОТО. Как это было: сумасшедший гол Сон Хын Мина прямым ударом с углового
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