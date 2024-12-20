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Англия
20 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:38
563
0

ФОТО. Как это было: сумасшедший гол Сон Хын Мина прямым ударом с углового

Южнокореец оформил сухой лист в поединке 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25

20 декабря 2024, 00:30 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:38
563
0
ФОТО. Как это было: сумасшедший гол Сон Хын Мина прямым ударом с углового
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

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На 88-й лідер Тоттенхема Сон Хин Мін оформив гол прямим ударом із кутового, поклавши сухий лист.

ФОТО. Как это было: сумасшедший гол Сон Хын Мина прямым ударом с углового

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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