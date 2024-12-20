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  4. Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 4:3. Дубль, сухой лист, ляпы вратаря. Видео голов
Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
19.12.2024 22:00 – FT 4 : 3
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 декабря 2024, 00:17 |
562
1

Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 4:3. Дубль, сухой лист, ляпы вратаря. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25

20 декабря 2024, 00:17 |
562
1
Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 4:3. Дубль, сухой лист, ляпы вратаря. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тоттенхэм стал последним полуфиналистом турнира.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок лиги Англии 2024/25. 1/4 финала, 19 декабря

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Соланке, 15, 54, Кулушевски, 47, Сон Хын Мин, 88 – Зиркзе, 63, Диалло, 70, Биссума, 90+4 (автогол)

Видеообзор матча ожидается...

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Эванс (Манчестер Юнайтед).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор Кубок английской лиги по футболу Доминик Соланке Деян Кулушевски Джошуа Зиркзе сухой лист Сон Хын Мин автогол Ив Биссума Фрейзер Форстер Амад Диалло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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