19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.

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Тоттенхэм стал последним полуфиналистом турнира.

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Кубок лиги Англии 2024/25. 1/4 финала, 19 декабря

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 4:3

Голы: Соланке, 15, 54, Кулушевски, 47, Сон Хын Мин, 88 – Зиркзе, 63, Диалло, 70, Биссума, 90+4 (автогол)

Видеообзор матча ожидается...