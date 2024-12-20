Тоттенхэм – Ман Юнайтед – 4:3. Дубль, сухой лист, ляпы вратаря. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25
19 декабря прошел матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.
Коллективы сыграли на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу шпор.
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Тоттенхэм стал последним полуфиналистом турнира.
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Кубок лиги Англии 2024/25. 1/4 финала, 19 декабря
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 4:3
Голы: Соланке, 15, 54, Кулушевски, 47, Сон Хын Мин, 88 – Зиркзе, 63, Диалло, 70, Биссума, 90+4 (автогол)
Видеообзор матча ожидается...
События матча
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