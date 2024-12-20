19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Витория Гимараеш» и «Фиорентина».

Игра проходила на стадионе «Д. Альфонсу Энрикеш» в Гимарайнше и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Витория» и «Фиорентина» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала).

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Витория Гимараеш» – «Фиорентина» – 1:1

Голы: Густаво, 33 – Мандрагора, 87

Видеообзор матча: