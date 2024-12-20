19.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Лига конференций20 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:41
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Витория Гимараеш – Фиорентина – 1:1. Вырвали ничью на 87-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций
20 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:41
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19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Витория Гимараеш» и «Фиорентина».
Игра проходила на стадионе «Д. Альфонсу Энрикеш» в Гимарайнше и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Витория» и «Фиорентина» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала).
Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря
«Витория Гимараеш» – «Фиорентина» – 1:1
Голы: Густаво, 33 – Мандрагора, 87
Видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Силва (Витория Гимараеш).
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