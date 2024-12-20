Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Витория Гимараеш – Фиорентина – 1:1. Вырвали ничью на 87-й. Видео голов
Лига конференций
Витория Гимараеш
19.12.2024 22:00 – FT 1 : 1
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
20 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:41
11
0

Витория Гимараеш – Фиорентина – 1:1. Вырвали ничью на 87-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги конференций

20 декабря 2024, 01:17 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:41
11
0
Витория Гимараеш – Фиорентина – 1:1. Вырвали ничью на 87-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в рамках 6-го тура Лиги конференций состоялся матч между командами «Витория Гимараеш» и «Фиорентина».

Игра проходила на стадионе «Д. Альфонсу Энрикеш» в Гимарайнше и завершилась ничьей со счетом 1:1. «Витория» и «Фиорентина» прошли в плей-офф Лиги конференций (1/8 финала).

Лига конференций. 6-й тур. 19 декабря

«Витория Гимараеш» – «Фиорентина» – 1:1

Голы: Густаво, 33 – Мандрагора, 87

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Фиорентина).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Силва (Витория Гимараеш).
По теме:
АПОЭЛ – Астана – 1:1. Два удаление за 5 минут. Видео голов и обзор матча
СК Рапид – Копенгаген – 3:0. Дубль Вурмбранде. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. 19 декабря было оформлено два сухих листа в матчах грандов
Витория Гимараеш Фиорентина Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19 декабря 2024, 09:01 0
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Джеймс Али Башир ждет победы украинского чемпиона

В топ-лигу. Нападающий Шахтера привлекает внимание европейских клубов
Футбол | 19 декабря 2024, 22:02 20
В топ-лигу. Нападающий Шахтера привлекает внимание европейских клубов
В топ-лигу. Нападающий Шахтера привлекает внимание европейских клубов

Лассина Траоре заинтересовал «Ланс» и «Реймс»

Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 20.12.2024, 00:35
Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?
Челси на вершине. Итоговая таблица Лиги конференций. Кто вышел в плей-офф?
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 20:42
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Дюбуа изменил свою позицию. Даниэль высказался о реванше Усик – Фьюри
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Футбол | 19.12.2024, 09:15
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Уходит в другой клуб УПЛ. Чемпион мира покинул Карпаты
ОФИЦИАЛЬНО. Уходит в другой клуб УПЛ. Чемпион мира покинул Карпаты
18.12.2024, 13:42
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.12.2024, 23:23
Бокс
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
19.12.2024, 05:03 1
Футбол
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
18.12.2024, 08:57
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: «Попадет впросак, проиграет каждый раунд»
19.12.2024, 01:26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем