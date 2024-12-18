В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика

Допинговый скандал, в котором оказался Михаил Мудрик во время своей карьеры в английской Премьер-лиге, вызвал немалый резонанс - как на Британских островах, в Европе, так и в Украине. В различных СМИ обсуждаются немало различных вопросов, связанных с нынешней ситуацией полузащитника лондонского «Челси».

Чтобы узнать мнение человека, который завоевал признание и уважение на родине футбола во время выступлений в составе лондонского «Арсенала», Sport.ua обратился к нынешнему председателю Комитета профессионального футбола УАФ Олегу Лужному:

– По ситуации с Мудриком трудно однозначно что-то сказать, ведь о том, что вызвало появление запрещенного препарата в организме футболиста, пока ничего не известно, – сказал он. – Для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно хотя бы дождаться результатов повторного допинг-теста. А сейчас можно только гадать о Михаиле: принимал, или подсыпали, или это была ошибка. Скажем, ошибочно взял чужой стакан и тому подобное. Может быть все, что угодно. Но как бы там ни было, а надеюсь, что ситуацию окончательно прояснит проба «Б».

Ранее мы сообщали, что известный украинский тренер Александр Кучер прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.