Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
Англия
18 декабря 2024, 22:42 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:56
3447
0

В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика

Олег Лужный – о допинг-тесте игрока сборной Украины

18 декабря 2024, 22:42 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:56
3447
0
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Допинговый скандал, в котором оказался Михаил Мудрик во время своей карьеры в английской Премьер-лиге, вызвал немалый резонанс - как на Британских островах, в Европе, так и в Украине. В различных СМИ обсуждаются немало различных вопросов, связанных с нынешней ситуацией полузащитника лондонского «Челси».

Чтобы узнать мнение человека, который завоевал признание и уважение на родине футбола во время выступлений в составе лондонского «Арсенала», Sport.ua обратился к нынешнему председателю Комитета профессионального футбола УАФ Олегу Лужному:

– По ситуации с Мудриком трудно однозначно что-то сказать, ведь о том, что вызвало появление запрещенного препарата в организме футболиста, пока ничего не известно, – сказал он. – Для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно хотя бы дождаться результатов повторного допинг-теста. А сейчас можно только гадать о Михаиле: принимал, или подсыпали, или это была ошибка. Скажем, ошибочно взял чужой стакан и тому подобное. Может быть все, что угодно. Но как бы там ни было, а надеюсь, что ситуацию окончательно прояснит проба «Б».

Ранее мы сообщали, что известный украинский тренер Александр Кучер прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

По теме:
Перестало биться сердце известного легкоатлета
ФОТО. Жена футболиста Челси потешила необычной пижамой. Это нужно видеть
Это начало конца для Мудрика в Челси: журналист – о будущем Михаила
Михаил Мудрик Олег Лужный допинг Челси инсайд женская сборная Украины по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
Футбол | 18 декабря 2024, 23:01 0
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако

Голкипер не сумел продолжить матч

Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Футбол | 18 декабря 2024, 12:01 66
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга

Обозреватель Sport.ua – об опасных играх отечественных футболистов с огнем

ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»
Футбол | 18.12.2024, 17:13
ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»
ВИНИСИУС: «Они хотели меня унизить, но я – лучший игрок мира»
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
Бокс | 18.12.2024, 11:27
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 18.12.2024, 08:32
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
Конец карьеры? Известно, на сколько лет могут забанить Мудрика за допинг
17.12.2024, 06:50 25
Футбол
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
Звезда сборной Украины сдал положительный допинг-тест. Будет долгий бан?
17.12.2024, 01:09 344
Футбол
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
Топ-5 нокаутов в карьере Тайсона Фьюри
17.12.2024, 10:47
Бокс
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
Известно, какой препарат принял Мудрик и провалил тест на допинг
17.12.2024, 11:21 45
Футбол
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
Александр КРАСЮК: «Знаете, почему Фьюри уже точно не спрыгнет с реванша?»
17.12.2024, 08:21 1
Бокс
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
Важная победа над конкурентом. Сборная Украины обыграла Румынию
17.12.2024, 20:35 15
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем