В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
Олег Лужный – о допинг-тесте игрока сборной Украины
Допинговый скандал, в котором оказался Михаил Мудрик во время своей карьеры в английской Премьер-лиге, вызвал немалый резонанс - как на Британских островах, в Европе, так и в Украине. В различных СМИ обсуждаются немало различных вопросов, связанных с нынешней ситуацией полузащитника лондонского «Челси».
Чтобы узнать мнение человека, который завоевал признание и уважение на родине футбола во время выступлений в составе лондонского «Арсенала», Sport.ua обратился к нынешнему председателю Комитета профессионального футбола УАФ Олегу Лужному:
– По ситуации с Мудриком трудно однозначно что-то сказать, ведь о том, что вызвало появление запрещенного препарата в организме футболиста, пока ничего не известно, – сказал он. – Для того, чтобы делать какие-то выводы, нужно хотя бы дождаться результатов повторного допинг-теста. А сейчас можно только гадать о Михаиле: принимал, или подсыпали, или это была ошибка. Скажем, ошибочно взял чужой стакан и тому подобное. Может быть все, что угодно. Но как бы там ни было, а надеюсь, что ситуацию окончательно прояснит проба «Б».
Ранее мы сообщали, что известный украинский тренер Александр Кучер прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика.
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