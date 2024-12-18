«Не вижу смысла наказывать». Тренер высказался о допинг-скандале Мудрика

Известный украинский тренер Александр Кучер прокомментировал допинг-скандал вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

– Верите в то, что все может обойтись и Михаил в ближайшее время вернется на поле?

– Конечно, что верю. Лично знаком с Мишей и знаю, какой он профессионал. Он – человек, который очень любит футбол и очень много времени ему уделяет. Я совсем не верю, что это могло с ним случиться. То, что это случайность подтвердил полиграф, который показал искренность Михаила. Это подтвердило мои мысли, что Мудрик не виноват.

– Если проба B подтвердится, то какой сценарий будет лучшим для Мудрика?

– Трудно говорить, потому что это будет решать комиссия, я так понимаю, что будут суды и тд. Но, конечно, хочется, чтобы там ничего не подтвердилось и он в ближайшее время вернулся. Это и для сборной будет очень плохо, если Михаила отстраняют от футбола на длительный срок.

– Самая высокая степень наказания – дисквалификация на четыре года. Какими могут быть последствия для Михаила?

– Я думаю, что на этом все не закончится, потому что будут апелляции. Но четыре года для молодого игрока – это очень большой срок. Михаил может потерять такой важный игровой опыт, тогда ему очень трудно будет возвращаться. Но я думаю, что это все неправда, и считаю, что здесь совсем ничего не должно быть. Сначала надо узнать, откуда в организме Мудрика взялся этот препарат, кто его ему дал. Полиграф подтвердил, что Михаил искренен и верит в свою правоту. Если так и есть, то не вижу смысла его наказывать. Тогда надо искать того, кто ему дал этот препарат. Не буду утверждать, что это было в клубе или сборной. Возможно, он принял какую-то таблетку дома или в больнице. Нужно искать, кто же ему порекомендовал этот препарат. Думаю, он действительно не знал, что оно есть у него в организме. Поэтому было бы хорошо, если бы его наказали, если все же решат наказывать, на минимальный срок, но будем верить, что Мудрика оправдают.

– Дисквалификация Мудрика будет ударом по нашему футболу?

– Конечно, что да. Михаил – ведущий игрок нашей сборной. Мы видим, он сейчас очень хорошо выглядит и сильно помог нашей сборной в последних матчах. Это теперешний лидер главной команды страны, который тянул ее в последнее время. Это будет огромная потеря для нас.