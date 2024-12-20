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Англия
20 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:42
32
0

Доминик любит Манчестер. Соланке продлил результативную серию против МЮ

Доминик Соланке демонстрирует суперрезультативность в матчах с «манкунианцами»

20 декабря 2024, 01:10 | Обновлено 20 декабря 2024, 01:42
32
0
Доминик любит Манчестер. Соланке продлил результативную серию против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Соланке

Английский нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке забил 5 голов за последние 4 встречи с «Манчестер Юнайтед».

Началась эта серия еще в прошлом году, когда бывший клуб Доминика «Борнмут» одолел «манкунианцев» на Олд Траффорд со счетом 3:0. После этого, в апреле 2024 года, «вишни» сыграли вничью с манчестерским грандом, а Доминик вновь отличился голом в ворота «красных дьяволов».

Сменив клуб летом, Соланке решил не прерывать серию, забив в матче АПЛ, в котором «шпоры» одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. И вот, в матче Кубка английской лиги Доминик отличился дублем в ворота «манкунианцев», тем самым продлив свою результативную серию.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед».

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Тоттенхэм Доминик Соланке Борнмут Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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