Доминик любит Манчестер. Соланке продлил результативную серию против МЮ

Английский нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке забил 5 голов за последние 4 встречи с «Манчестер Юнайтед».

Началась эта серия еще в прошлом году, когда бывший клуб Доминика «Борнмут» одолел «манкунианцев» на Олд Траффорд со счетом 3:0. После этого, в апреле 2024 года, «вишни» сыграли вничью с манчестерским грандом, а Доминик вновь отличился голом в ворота «красных дьяволов».

Сменив клуб летом, Соланке решил не прерывать серию, забив в матче АПЛ, в котором «шпоры» одолели «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. И вот, в матче Кубка английской лиги Доминик отличился дублем в ворота «манкунианцев», тем самым продлив свою результативную серию.

Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Юнайтед».