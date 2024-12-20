ВИДЕО. Топ-футболиста обвинили в домогательствах. Теперь у него проблемы

Экс-футболиста «Ромы» и сборной Парагвая 31-летнего Хуана Итурбе обвинили в домогательствах.

Модель Ивонн Батталья утверждает, что футболист щупал её в ночном клубе в Сан-Бернардино.

«В тот момент, когда я уже собиралась положить лед в стакан, я почувствовала, что кто-то растирает мою интимную часть ногой. Я обернулась, увидела этого человека и сказала этого не делать.

Он начал говорить тысячу вещей, схватил меня за руку. Я очень нервничала, не помню всего, что он говорил, но это были оскорбления», – рассказывает Ивонн.

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Модель дала пощёчину футболисту и сняла его на видео – Итурбе был пьян.

31-летний вингер отвергает все обвинения.

В прошлом Хуан считался одним из самых перспективных футболистов планеты, но со временем потерял свою форму.

Сейчас Итурбе выступает за парагвайский клуб «Серро Портеньо»: в нынешнем сезоне в 41 матче он забил 7 голов и отдал 3 ассиста.