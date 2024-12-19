Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стал известен второй полуфиналист молодежного Итогового турнира АТР 2024
ATP
19 декабря 2024, 22:19 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:20
102
0

Стал известен второй полуфиналист молодежного Итогового турнира АТР 2024

Жоау Фонсека выиграл два матча в Синей группе и гарантировал место в плей-офф

19 декабря 2024, 22:19 | Обновлено 19 декабря 2024, 22:20
102
0
Стал известен второй полуфиналист молодежного Итогового турнира АТР 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 145) пробился в полуфинал Next Generation ATP Finals 2024, который проходит на кортах Джидды (Саудовская Аравия) с 18 по 22 декабря.

Фонсека выиграл два матча в Синей группе, переиграв Артура Фиса и Лернера Тьена. Жоау за два поединка забрал 6 сетов и отдал 3 партии.

Next Generation ATP Finals 2024. 19 декабря

Синяя группа. 2-й тур

Лернер Тьен (США) – Жоау Фонсека (Бразилия) – 0:4, 0:4, 4:1, 2:4

Это была третья встреча соперников. Фонсека выиграл два очных противостояния, оба – подряд.

Фонсека стал вторым полуфиналистом молодежного Итогового турнира следом за Алексом Микельсеном. Бразилец с 2 очками возглавляет квартет. В последнем туре Жоау встретится с Якубок Меншиком.

Догнать Алекса по очкам сможет только один теннисист из пары Артур Фис / Лернер Тьен, которые проведут очное противостояние в заключительном поединке группы.

По теме:
ВИДЕО. Судья в шоке. Теннисист прошел тест на допинг прямо во время матча
Next Gen ATP Finals 2024. Второй день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определен первый полуфиналист молодежного Итогового турнира 2024
Next Generation ATP Finals Жоау Фонсека Лернер Тьен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19 декабря 2024, 16:58 84
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика

Есть первая версия

ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Футбол | 19 декабря 2024, 20:38 7
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель

Соответствующие фото в своем Instagram опубликовал Ванат, отметив Бражко и Скорко

Цуренко не сыграет? Три украинки попали в список участниц отбора Aus Open
Теннис | 18.12.2024, 09:27
Цуренко не сыграет? Три украинки попали в список участниц отбора Aus Open
Цуренко не сыграет? Три украинки попали в список участниц отбора Aus Open
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 09:01
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Его идея не сработает». Топ-тренер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Бокс | 19.12.2024, 08:25
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Окончательное решение. Красюк рассказал о безумной идее Усика после Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
«Это конец». Экс-владелец клуба АПЛ объяснил, почему у Мудрика проблемы
17.12.2024, 17:43 13
Футбол
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
18.12.2024, 07:49 4
Бокс
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
Жена экс-динамовца рассказала о реакции Седоковой на суицид бывшего мужа
18.12.2024, 13:23 7
Баскетбол
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
Теренс КРОУФОРД – об Усик – Фьюри 2: «Будет то, что он сделал с Уайлдером»
17.12.2024, 23:50 4
Бокс
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Тренер Челси впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
18.12.2024, 15:14 10
Футбол
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
При чем тут борода? Фьюри не допустят до боя, если он не выполнит условие
18.12.2024, 11:27 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем