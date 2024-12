Стал известен второй полуфиналист молодежного Итогового турнира АТР 2024

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (АТР 145) пробился в полуфинал Next Generation ATP Finals 2024, который проходит на кортах Джидды (Саудовская Аравия) с 18 по 22 декабря.

Фонсека выиграл два матча в Синей группе, переиграв Артура Фиса и Лернера Тьена. Жоау за два поединка забрал 6 сетов и отдал 3 партии.

Next Generation ATP Finals 2024. 19 декабря

Синяя группа. 2-й тур

Лернер Тьен (США) – Жоау Фонсека (Бразилия) – 0:4, 0:4, 4:1, 2:4

Это была третья встреча соперников. Фонсека выиграл два очных противостояния, оба – подряд.

Фонсека стал вторым полуфиналистом молодежного Итогового турнира следом за Алексом Микельсеном. Бразилец с 2 очками возглавляет квартет. В последнем туре Жоау встретится с Якубок Меншиком.

Догнать Алекса по очкам сможет только один теннисист из пары Артур Фис / Лернер Тьен, которые проведут очное противостояние в заключительном поединке группы.

