ВИДЕО. Вот, что сделала Юлия Довбик после дубля своего мужа. Красиво

Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика, Юлия, опубликовала сторис после одного из голов мужа в матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» - «Сампдория» (4:1).

В этом матче украинский нападающий забил 2 гола.

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Юлия засняла экран телевизора и подписала сторис «Люблю тебя, Артем Довбик ❤️. Никогда не сомневалась в тебе».

Артем перепостил эту сторис, правда, ничего не написал.

Напомним, что совсем недавно Юлия намекала, каким може быть следующий клуб в карьере её мужа.