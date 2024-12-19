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19 декабря 2024, 23:49 | Обновлено 19 декабря 2024, 23:52
793
0

ВИДЕО. Вот, что сделала Юлия Довбик после дубля своего мужа. Красиво

Красивый жест от жены украинского нападающего

19 декабря 2024, 23:49 | Обновлено 19 декабря 2024, 23:52
793
0
ВИДЕО. Вот, что сделала Юлия Довбик после дубля своего мужа. Красиво
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика, Юлия, опубликовала сторис после одного из голов мужа в матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» - «Сампдория» (4:1).

В этом матче украинский нападающий забил 2 гола.

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Юлия засняла экран телевизора и подписала сторис «Люблю тебя, Артем Довбик ❤️. Никогда не сомневалась в тебе».

Артем перепостил эту сторис, правда, ничего не написал.

Напомним, что совсем недавно Юлия намекала, каким може быть следующий клуб в карьере её мужа.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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