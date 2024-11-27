ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема

Жена нападающего сборной Украины и «Ромы» Артема Довбика, Юлия, поделилась своими первыми впечатлениями от Лондона.

Юлия Довбик прибыла в столицу Англию, чтобы поддержать возлюбленного на матче группового этапа Лиги Европы против местного «Тоттенхэма».

Жена украинского нападающего с восторгом рассказывает о поездке и намекает, что не против пожить в Лондоне:

«Вид с окна – просто какая-то моя мечта. В этой поездке объединяю работу + прогулки в одиночестве по невероятному Лондону + футбол. Кажется, что это идеальный метч».

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Напомним, что Артем Довбик неоднократно говорил о желании попробовать свои силы в Премьер-лиге. В Лондоне хватает топ-клубов, в которых теоретически мог бы заиграть украинский нападающий: это «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и другие.

В своём телеграм-канале девушка рассказала о следующей своей мечте:

«Эта магия Рождества уже чувствуется наполную. Пообещала себе на следующий год Нью-Йорк в этот период».