«Очень волновался». Лидер клуба УПЛ вынужденно играл в Венгрии

Украинский футболист Владимир Виливальд, принадлежащий криворожскому «Кривбассу», но выступающий за «Ингулец» на правах аренды, признался, что в начале полномасштабного вторжения уехал играть в Венгрию.

– В 2022 году жизнь каждого украинца изменилась. Где ты был, когда началось полномасштабное вторжение и что для тебя эта проклятая война?

– В начале полномасштабного вторжения я был на сборах с Кривбассом, которое проходило в Турции. Мне позвонили родственники и сообщили жуткую новость – началась война. Я был растерян, потому что очень волновался за жизнь и безопасность моих близких людей. В голове не могло уложиться, как в ХХІ веке может развернуться такая война.

– С началом войны многие украинские игроки временно продолжили карьеру за границей. Где в тот период ты был?

– Надо было приглушить все свои эмоции и предпринять дальнейшие шаги. Тогда мне поступило предложение от генерального директора ФК Кривбасс Владимира Владимировича Баенко поехать в венгерскую футбольную академию Кишварда, пока не восстановится украинский чемпионат. Я с радостью согласился. Честно говоря, из-за большого количества украинцев, игравших в тамошней академии, я очень быстро адаптировался на новом месте. В Академии Кишварды почувствовал уровень европейского футбола и получил ценный опыт от тренеров.