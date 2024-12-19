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Англия
19 декабря 2024, 16:29 | Обновлено 19 декабря 2024, 16:34
596
0

Тренер Челси: «Сложно сказать, каким будет Мудрик через 2-3 года»

Мареска отметил прогресс украинца

19 декабря 2024, 16:29 | Обновлено 19 декабря 2024, 16:34
596
0
Тренер Челси: «Сложно сказать, каким будет Мудрик через 2-3 года»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Челси» Энцо Мареска, несмотря на проблемы Михаила Мудрика из-за положительной допинг-пробы, отметил прогресс украинца в последних матчах.

«Мудрик определенно добился прогресса за последнее время, в последних матчах. Он начал лучше понимать, как двигаться на его позиции, потому что он много бегает, постоянно перемещается».

«И за последние 2-3 матча я видел большой прогресс, мы были рады тому, как все идет».

«Но мне сложно сказать, каким Михаил будет через год, два или три. Его талант я вижу как в тренировках, так и в матчах», – сказал Мареска.

Пока нет информации, когда Михаил сможет вернуться к работе и получит ли дисквалификацию.

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси
Иван Зинченко Источник: Football London
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