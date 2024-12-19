От Рапида до… Рапида: 7 голов Павла Яковенко в еврокубках

19 декабря легендарный полузащитник киевского «Динамо», звездной команды Лобановского середины 1980-х гг. Павел Яковенко отмечает 60-летний юбилей. «У Яковенко у Павла таланта грядка немала. Славно трудится Павло, Чтобы там «золото» росло» – стихотворение из «Спортивної газети» того периода запало мне в память. Оно как нельзя лучше характеризует Яковенко-футболиста: настоящего добросовестного труженика на футбольном поле. В еврокубковых матчах Павел Александрович забил 7 мячей в составе киевского «Динамо». Так случилось, что первым пострадавшим от точного удара динамовской «семерки» стал венский «Рапид» и последним – также он. Вспомним, как это было, тем более, что это действительно славные страницы истории украинского футбола.

1. 1985/86. Кубок кубков. Четвертьфинал. Вена. «Рапид» (Австрия) – «Динамо» (Киев) – 1:4. Яковенко, 74 (0:4)

Этот гол – наглядная демонстрация двуногости выдающегося мастера. Сначала мощный удар издалека правой ногой, который приняла на себя штанга, а затем сразу добивание с левой, и голкипер венцев Михаэль Конзель (в советской прессе его называли Конселом) был бессилен. Мяч стал 4-м для киевлян в том выездном поединке. А ведь это была первая игра сезона-86 (тогда, при системе весна – осень именно такая нумерация была в почете) после длительной зимней паузы. Однако киевляне в целом и Яковенко в частности выглядели сверхмощно! А «Рапид», что называется, остался, как рак на мелководье, изрядно приструнили его киевляне после перерыва.

2. 1986/87. Кубок чемпионов. 1/16 финала. Киев. «Динамо» (Киев) – «Берое» (Болгария) – 2:0, Яковенко, 46 (2:0)

Как говорится, еще не успели зрители занять свои места после перерыва (а было на матче 98 000 болельщиков), а Яковенко уже удвоил преимущество динамовцев, откликнувшись на навес Анатолия Демьяненко с левого фланга и головой точно направив мяч в сетку ворот болгарского чемпиона. Помню, как в нашем 18-м секторе верхнего яруса Республиканского (как раз напротив линии ворот, в которые забил Яковенко) какая-то экзальтированная женщина-болельщица во время гола громко воскликнула: «Па-а-ша-а!» и рассыпала целое море конфетти по случаю этого успеха киевлян.

3. 1986/87. Кубок чемпионов. 1/8 финала. Киев. «Динамо» (Киев) – «Селтик» (Шотландия) – 3:1. Яковенко, 72 (2:1)

Этот гол Яковенко, который получил мяч почти по центру, но ближе к правому флангу, продвинулся к воротам и, находясь уже в штрафной, неотразимо пробил, стал переломным в матче. До того момента счет был равным, и перспектива дополнительного времени была вполне реальной, интрига еще била ключом. Помню, что билет на эту игру наша семья получила необычным способом: моя мама выиграла соответствующую лотерею в своем НИИ (на 30 человек разыгрывали 2 билета). Правда, 32-й сектор верхнего яруса, однако это было как раз за воротами, в которые забил Олег Блохин после своего магического штрафного удара в начале встречи.

4. 1986/87. Кубок чемпионов. Полуфинал. Порту. «Порту» – «Динамо» (Киев) – 2:1. Яковенко, 74 (2:1)

Ажиотаж перед этой игрой был сумасшедшим! Трансляция матча начиналась по нашему времени в 0.30 ночи, но, тем не менее, свет в квартирах многих киевлян не гас до самого финального свистка. При крайне предвзятом судействе (был отменен чистый гол Олега Блохина) нидерландца Яна Кайзера (скончался месяц назад в доме престарелых, страдал болезнью Альцгеймера) киевляне смогли привезти из Португалии вполне приемлемый результат. Имея отставание в два мяча и на одного игрока меньше (в начале 2-го тайма за 2-е предупреждение был удален Андрей Баль), динамовцы забили. Ювелирный навес Алексея Михайличенко и мощный удар Павла Яковенко головой улучшили перспективы киевлян сыграть в финале престижнейшего европейского клубного турнира. Тогда мы еще не знали о трагическом исходе ответного матча в Киеве.

5. 1989/90. Кубок УЕФА. 1/32 финала. Киев. «Динамо» (Киев) – МТК-ВМ (Венгрия) – 4:0. Яковенко, 55 (4:0)

Несильный, но меткий удар Павла Яковенко (как написала пресса, «быстрая одноходовка Михайличенко – Яковенко застала гостей врасплох») чуть ли не с линии штрафной площадки после перерыва зажег на табло цифры окончательного результата матча. Венгры были разбиты вчистую! Однако мой постоянный сосед по трибунам (в тот сезон у нас рядом были абонементы) прокомментировал ту игру так: «Счет – хороший, а игра – ни к черту!». Утверждение спорное, однако наглядно демонстрирующее степень требовательности киевских болельщиков в 1980-е. И еще, помню, поразило то, что, выходя из метро «Республиканский стадион», можно было свободно приобрести билеты на игру прямо на раскладках у ступенек, ведущих к подземному переходу. 35-тысячная аудитория после недавних регулярных аншлагов на еврокубковых матчах не то, чтобы удивила, а скорее огорчила.

6. 1991/92. Кубок чемпионов. 1/8 финала. Копенгаген. «Брондбю» – «Динамо» (Киев) – 0:1. Яковенко, 7 (0:1)

Еще один гол Павла левой ногой в крайне напряженном матче за право попасть в групповой этап Кубка чемпионов, только-только начавшего свое реформирование. Ничья 1:1 в Киеве не так и много шансов оставляла киевлянам на выезде. Однако там, в Гавани торговцев (или, как еще называют самый большой город Дании, «столице скандинавского счастья») они проявили настоящую стойкость, забив усилиями Яковенко (лучше всех сориентировался в штрафной площади датчан и левой ногой поразил цель) в начале матча, а в дальнейшем, оставшись в меньшинстве (удалили за 2-е предупреждение как раз Павла Александровича), загасили все попытки «Брондбю» забить. Отмечу, что тот матч у нас по ТВ не транслировали, саму игру я увидел годы спустя в видеозаписи, предоставленной зарубежными коллегами, однако хорошо помню атмосферу в среде болельщиков в то время: фаны были приятно удивлены результатом.

7. 1992/93. Кубок УЕФА. 1/32 финала. Киев. «Динамо» (Киев) – «Рапид» (Австрия) – 1:0. Яковенко, 46 (1:0)

И снова «Рапид». На этот раз в Киеве. Правда, вместо феерической середины 1980-х – кризисное начало 1990-х, на трибунах Республиканского вместо еще недавно привычной сотни тысяч – только 18 тысяч самых преданных болельщиков. Из звездной команды, которая выигрывала Кубок кубков за шесть лет до того, остались лишь Анатолий Демьяненко и Павел Яковенко. И сам Павел, как только начался 2-й тайм, лучше других сориентировался в штрафной венцев, умело среагировал на опускавшийся сверху после «свечи» мяч и мощным ударом направил его в ворота, принеся киевлянам победу.

***

Забивал Яковенко, конечно, и в других важных матчах. В частности, на чемпионате мира-86 незадачливым венграм, в постчернобыльском матче в конце апреля 1986 г. «Спартаку», победный гол «Черноморцу» в начале чемпионата-88. Но не голами едиными запомнился Павел Александрович как игрок. Максимально точно его охарактеризовал Валерий Лобановский: «Павел Яковенко – хрестоматийный пример того, как неординарному игроку необходимо находиться в постоянном тренинге, быть готовым к безостановочному движению на поле, безукоризненно чувствовать себя психологически, не поддаваться самообольщению». Определяющие черты Павла, по мнению Мэтра: «Воля, высокая скоростная выносливость и трудоспособность, сочетающаяся с приличной техникой, умение разбираться в игре в самых экстремальных условиях, жажда быть лучше и сильнее соперников». Добавлю к сказанному еще и незаурядное умение Яковенко работать на команду. Не хочу подобно седовласым стариканам-ворчунам прибегать к фразам типа «сейчас таких не делают», однако уровня Яковенко-игрока нынешним украинским полузащитникам достичь все же непросто. И еще одна особенность игровой карьеры Павла Александровича: он поиграл и в союзном, и в украинском чемпионате, и в «Динамо» – европейском гранде, и в «Динамо» с меньшими амбициями. И в первом, и во втором случае относился к исполнению своих обязанностей суперпрофессионально. Многолетствование, уважаемый юбиляр! Долгой и плодотворной работы во благо отечественного футбола!

Алексей РЫЖКОВ