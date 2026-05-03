Франция03 мая 2026, 22:48 | Обновлено 03 мая 2026, 23:01
Яремчук догнал Скаченко по количеству голов в Лиге 1
Вспомним всех украинских футболистов, забивавших в чемпионате Франции
Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой четвёртый гол в Лиге 1.
Произошло это в матче 32-го тура против Ренна. Украинец сравнял счет еще в первом тайме.
По количеству забитых мячей в чемпионате Франции Яремчук догнал Сергея Скаченко, в свое время отличившийся 4 голами за Мец.
Лишь один украинский футболист в истории Лиги 1 забил больше – Александр Заваров (10 в составе Нанси).
Голы украинцев в Лиге 1
- 10 – Александр Заваров (Нанси)
- 4 – Сергей Скаченко (Мец)
- 4 – Роман Яремчук (Лион)
- 1 – Павел Яковенко (Сошо)
- 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 1 – Руслан Малиновский (Марсель)
Роман Яремчук, статистика выступлений за Лионом
- 12 матчей (9 – Лига 1, 2 – Лига Европы, 1 – Кубок Франции)
- 5 голов (4 – Лига 1, 1 – Кубок Франции)
- 1 ассист (1 – Лига 1)
