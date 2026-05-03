03 мая 2026, 22:48 | Обновлено 03 мая 2026, 23:01
Яремчук догнал Скаченко по количеству голов в Лиге 1

Вспомним всех украинских футболистов, забивавших в чемпионате Франции

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой четвёртый гол в Лиге 1.

Произошло это в матче 32-го тура против Ренна. Украинец сравнял счет еще в первом тайме.

По количеству забитых мячей в чемпионате Франции Яремчук догнал Сергея Скаченко, в свое время отличившийся 4 голами за Мец.

Лишь один украинский футболист в истории Лиги 1 забил больше – Александр Заваров (10 в составе Нанси).

Голы украинцев в Лиге 1

  • 10 – Александр Заваров (Нанси)
  • 4 – Сергей Скаченко (Мец)
  • 4 – Роман Яремчук (Лион)
  • 1 – Павел Яковенко (Сошо)
  • 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 1 – Руслан Малиновский (Марсель)

Роман Яремчук, статистика выступлений за Лионом

  • 12 матчей (9 – Лига 1, 2 – Лига Европы, 1 – Кубок Франции)
  • 5 голов (4 – Лига 1, 1 – Кубок Франции)
  • 1 ассист (1 – Лига 1)
