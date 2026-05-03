Яремчук догнал Скаченко по количеству голов в Лиге 1

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой четвёртый гол в Лиге 1.

Произошло это в матче 32-го тура против Ренна. Украинец сравнял счет еще в первом тайме.

По количеству забитых мячей в чемпионате Франции Яремчук догнал Сергея Скаченко, в свое время отличившийся 4 голами за Мец.

Лишь один украинский футболист в истории Лиги 1 забил больше – Александр Заваров (10 в составе Нанси).

Голы украинцев в Лиге 1

10 – Александр Заваров (Нанси)

4 – Сергей Скаченко (Мец)

4 – Роман Яремчук (Лион)

1 – Павел Яковенко (Сошо)

1 – Илья Забарный (ПСЖ)

1 – Руслан Малиновский (Марсель)

Роман Яремчук, статистика выступлений за Лионом