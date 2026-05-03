ВИДЕО. Яремчук забил во втором подряд матче за Лион

Украинский форвард Роман Яремчук снова отличился забитым мячом за французский «Лион».

На этот раз футболист из Украины поразил ворота прямого конкурента за Лигу чемпионов – «Ренна».

Роман мастерски сыграл на втором этаже и сравнял счет на 37-й минуте (1:1).

Яремчук улучшил свою статистику в составе «Лиона»: в его активе теперь пять голов и один ассист.

ВИДЕО. Голеадор. Яремчук забил во втором подряд матче за Лион