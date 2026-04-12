Франция12 апреля 2026, 23:57 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:59
Яремчук стал шестым украинцем, отличившимся голом в Лиге 1
Вспомним всех украинских футболистов с забитыми мячами в чемпионате Франции
Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой дебютный гол во французской Лиге 1.
Произошло это в матче 29-го тура против Лорьяна, в котором украинец открыл счет.
Яремчук стал шестым украинцем, отличившимся по крайней мере одним голом в чемпионате Франции.
Ранее забитыми мячами в Лиге 1 отмечались Александр Заваров (10), Сергей Скаченко (4), Павел Яковенко (1), Руслан Малиновский (1) и Илья Забарный (1).
Голы украинских футболистов в Лиге 1
- 10 – Александр Заваров (Нанси)
- 4 – Сергей Скаченко (Мец)
- 1 – Павел Яковенко (Сошо)
- 1 – Руслан Малиновский (Марсель)
- 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 1 – Роман Яремчук (Лион)
