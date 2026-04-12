12 апреля 2026, 23:57 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:59
Яремчук стал шестым украинцем, отличившимся голом в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой дебютный гол во французской Лиге 1.

Произошло это в матче 29-го тура против Лорьяна, в котором украинец открыл счет.

Яремчук стал шестым украинцем, отличившимся по крайней мере одним голом в чемпионате Франции.

Ранее забитыми мячами в Лиге 1 отмечались Александр Заваров (10), Сергей Скаченко (4), Павел Яковенко (1), Руслан Малиновский (1) и Илья Забарный (1).

Голы украинских футболистов в Лиге 1

  • 10 – Александр Заваров (Нанси)
  • 4 – Сергей Скаченко (Мец)
  • 1 – Павел Яковенко (Сошо)
  • 1 – Руслан Малиновский (Марсель)
  • 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 1 – Роман Яремчук (Лион)
Стала известна оценка Малиновского за супергол в матче против Сассуолло
Яремчук забил, Эндрик ассистировал. Лион наконец-то одержал победу
ВИДЕО. Яремчук забил первый мяч за Лион в Лиге 1. Ассист отдал Эндрик
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль
Футбол | 12 апреля 2026, 21:54 6
Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль
Судаков наблюдал. Бенфика одолела аутсайдера, Трубин сыграл на ноль

«Орлы» спокойно переиграли на своем поле «Насьонал»

Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Футбол | 12 апреля 2026, 09:06 6
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»
Журналист: «Дай Бог, чтобы он остался в Шахтере еще на 20 лет»

Игорь Цыганык расхвалил турецкого специалиста Арду Турана

Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12.04.2026, 05:35
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
Теннис | 12.04.2026, 16:05
Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
Еще одна баранка. Подрез в Руане впервые вышла в основу на уровне Тура
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Бокс | 12.04.2026, 09:23
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
12.04.2026, 08:23 87
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
11.04.2026, 08:39 8
Футбол
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
11.04.2026, 16:30 6
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
Игорь КОСТЮК – о причинах поражения от Металлиста 1925 и Пономаренко
11.04.2026, 18:47 42
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
