Яремчук стал шестым украинцем, отличившимся голом в Лиге 1

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой дебютный гол во французской Лиге 1.

Произошло это в матче 29-го тура против Лорьяна, в котором украинец открыл счет.

Яремчук стал шестым украинцем, отличившимся по крайней мере одним голом в чемпионате Франции.

Ранее забитыми мячами в Лиге 1 отмечались Александр Заваров (10), Сергей Скаченко (4), Павел Яковенко (1), Руслан Малиновский (1) и Илья Забарный (1).

Голы украинских футболистов в Лиге 1