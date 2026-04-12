Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Яремчук забил первый мяч за Лион в Лиге 1. Ассист отдал Эндрик
Франция
12 апреля 2026, 23:01 | Обновлено 12 апреля 2026, 23:06
ВИДЕО. Яремчук забил первый мяч за Лион в Лиге 1. Ассист отдал Эндрик

Роман выиграл верховую дуэль у двух защитников

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

30-летний украинский форвард Роман Яремчук забил первый мяч за «Лион» во французской Лиге 1.

От точного удара нападающего из Украины пострадал «Лорьян», который удерживал ничейный результат до 49-й минуты.

После перерыва «Лион» прижал соперника и нашел шанс забить: бразилец Эндрик сделал удачный навес с фланга, Яремчук выиграл верховую дуэль у двух соперников.

Для Романа это уже второй забитый мяч за французский клуб. Первый гол украинец оформил в четвертьфинале Кубка Франции против «Ланса» (2:2), однако «ткачи» уступили в этом матче в серии пенальти.

На счету украинца теперь 10 матчей за «Лион», два гола и одна результативная передача.

