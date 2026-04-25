25 апреля 2026, 16:47
Яремчук вышел на 3 место среди украинцев по количеству голов в Лиге 1

Вспомним всех украинских бомбардиров в чемпионате Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой 2-й гол во французской Лиге 1.

Произошло это в матче 31-го тура против Осера.

Два гола Яремчука в чемпионате Франции позволили ему выйти на третье место среди украинских футболистов по числу забитых мячей в турнире.

Больше нападающего Лиона забивали в разное время только Александр Заваров (10 голов за Нанси) и Сергей Скаченко (4 гола за Мец).

Голы украинцев в Лиге 1

  • 10 – Александр Заваров (Нанси)
  • 4 – Сергей Скаченко (Мец)
  • 2 – Роман Яремчук (Лион)
  • 1 – Павел Яковенко (Сошо)
  • 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
  • 1 – Руслан Малиновский (Марсель)

Роман Яремчук, статистика выступлений за Лионом

  • 11 матчей (8 – Лига 1, 2 – Лига Европы, 1 – Кубок Франции)
  • 3 гола (2 – Лига 1, 1 – Кубок Франции)
  • 1 ассист (1 – Лига 1)
