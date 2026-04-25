Яремчук вышел на 3 место среди украинцев по количеству голов в Лиге 1

Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой 2-й гол во французской Лиге 1.

Произошло это в матче 31-го тура против Осера.

Два гола Яремчука в чемпионате Франции позволили ему выйти на третье место среди украинских футболистов по числу забитых мячей в турнире.

Больше нападающего Лиона забивали в разное время только Александр Заваров (10 голов за Нанси) и Сергей Скаченко (4 гола за Мец).

Голы украинцев в Лиге 1

10 – Александр Заваров (Нанси)

4 – Сергей Скаченко (Мец)

2 – Роман Яремчук (Лион)

1 – Павел Яковенко (Сошо)

1 – Илья Забарный (ПСЖ)

1 – Руслан Малиновский (Марсель)

