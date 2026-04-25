Франция25 апреля 2026, 16:47 |
Яремчук вышел на 3 место среди украинцев по количеству голов в Лиге 1
Вспомним всех украинских бомбардиров в чемпионате Франции
Украинский нападающий Лиона Роман Яремчук забил свой 2-й гол во французской Лиге 1.
Произошло это в матче 31-го тура против Осера.
Два гола Яремчука в чемпионате Франции позволили ему выйти на третье место среди украинских футболистов по числу забитых мячей в турнире.
Больше нападающего Лиона забивали в разное время только Александр Заваров (10 голов за Нанси) и Сергей Скаченко (4 гола за Мец).
Голы украинцев в Лиге 1
- 10 – Александр Заваров (Нанси)
- 4 – Сергей Скаченко (Мец)
- 2 – Роман Яремчук (Лион)
- 1 – Павел Яковенко (Сошо)
- 1 – Илья Забарный (ПСЖ)
- 1 – Руслан Малиновский (Марсель)
Роман Яремчук, статистика выступлений за Лионом
- 11 матчей (8 – Лига 1, 2 – Лига Европы, 1 – Кубок Франции)
- 3 гола (2 – Лига 1, 1 – Кубок Франции)
- 1 ассист (1 – Лига 1)
