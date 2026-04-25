Опытный украинский форвард Роман Яремчук забил третий мяч за французский «Лион».

Роман стал автором первого гола в домашнем матче против «Осера» в 31-м туре Лиги 1.

На 19-й минуте поединка Роман продемонстрировал качества настоящего нападающего, замкнув прострел партнера.

После зимнего перехода во французский клуб Яремчук успел забить три мяча и отдать голевую передачу.

ВИДЕО. Яремчук забил третий мяч за Лион и открыл счет в матче