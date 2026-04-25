Франция25 апреля 2026, 16:22 | Обновлено 25 апреля 2026, 16:34
ВИДЕО. Яремчук забил третий мяч за Лион и открыл счет в матче
Великолепный старт матча в исполнении Романа
Опытный украинский форвард Роман Яремчук забил третий мяч за французский «Лион».
Роман стал автором первого гола в домашнем матче против «Осера» в 31-м туре Лиги 1.
На 19-й минуте поединка Роман продемонстрировал качества настоящего нападающего, замкнув прострел партнера.
После зимнего перехода во французский клуб Яремчук успел забить три мяча и отдать голевую передачу.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 апреля 2026, 04:02 0
На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес
Футбол | 25 апреля 2026, 11:57 5
«Брентфорд» считает, что украинский форвард сможет заменить бразильца Игора Тиаго
Футбол | 25.04.2026, 16:13
Футбол | 25.04.2026, 08:31
Футбол | 25.04.2026, 08:47
Гарно забив, вискочив так як і має нападник, молодець💪👍
В этом и проблема , он только может добить мяч. Для этого команда должна доминировать навесы и прострелы делать, Сам моменты он создавать не может. Довбик номер два
Коли другий був?
А чого це у Яремчука на футболці ILYAS написано?
Популярные новости
23.04.2026, 22:07
Бокс
24.04.2026, 12:51 5
24.04.2026, 06:57 9
24.04.2026, 00:07 6
24.04.2026, 09:32 64
24.04.2026, 12:45 15
23.04.2026, 21:47 16