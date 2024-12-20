Next Gen ATP Finals 2024. Третий день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В пятницу в Джидде (Саудовская Аравия) продолжается молодежный Итоговый турнир
19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются поединки Next Gen ATP Finals 2024.
Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 22 числа этого же месяца.
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Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.
В пятницу, в третий игровой день, пройдут матчи 3-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.
Красная группа. 3-й тур
- 13:00. Алекс Микельсен (АТР 41) – Шан Цзюньчэн (АТР 50)
- 14:30. Люка Ван Аш (АТР 128) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)
Синяя группа. 3-й тур
- 18:00. Артур Фис (АТР 20) – Лэрнер Тьен (АТР 122)
- 19:30. Якуб Меншик (АТР 48) – Жоау Фонсека (АТР 145)
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