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ATP
20 декабря 2024, 11:40 |
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Next Gen ATP Finals 2024. Третий день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу в Джидде (Саудовская Аравия) продолжается молодежный Итоговый турнир

20 декабря 2024, 11:40 |
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Next Gen ATP Finals 2024. Третий день. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) продолжаются поединки Next Gen ATP Finals 2024.

Молодежный Итоговый турнир (игроки не старше 21 года) будет проходить до 22 числа этого же месяца.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Восемь теннисистов были распределены на две группы. Из каждого квартета в полуфинальную стадию выйдут по два лучших игрока.

В пятницу, в третий игровой день, пройдут матчи 3-го тура в каждой из групп. Старт встреч запланирован на 13:00 по Киеву.

Красная группа. 3-й тур

  • 13:00. Алекс Микельсен (АТР 41) – Шан Цзюньчэн (АТР 50)
  • 14:30. Люка Ван Аш (АТР 128) – Нишеш Басаваредди (АТР 138)

Синяя группа. 3-й тур

  • 18:00. Артур Фис (АТР 20) – Лэрнер Тьен (АТР 122)
  • 19:30. Якуб Меншик (АТР 48) – Жоау Фонсека (АТР 145)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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