Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С кем сыграет Довбик? Определены все четвертьфинальные пары Кубка Италии
Италия
20 декабря 2024, 02:01 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:05
228
0

С кем сыграет Довбик? Определены все четвертьфинальные пары Кубка Италии

Ювентус vs Эмполи, Болонья vs Аталанта, Милан vs Рома, Лацио vs Интер

20 декабря 2024, 02:01 | Обновлено 20 декабря 2024, 02:05
228
0
С кем сыграет Довбик? Определены все четвертьфинальные пары Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

3–19 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 и были определены все четвертьфиналисты турнира.

Римская Рома выиграла у Сампдории со счетом 4:1. Дубль в этом поединке оформил Артем Довбик. Волки далее встретятся с Миланом, который разгромил Сассуоло 6:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действующий обладатель трофея Ювентус разбил Кальяри 4:0. В четвертьфинале Старая Синьора сыграет против Эмполи. Синие в 1/4 финала в серии пенальти прошли Фиорентину (2:2, пен. 4:3).

Интер с голом Кристьяна Асллани прошел Удинезе 2:0. Следующим соперником нерадзурри станет Лацио, победивший Наполи 3:1.

Лидер Серии А Аталанта вынесла ФК Чезена 6:1. Бергамаски за выход в полуфинальную стадию поборются с Болоньей, которая прошла Монцу 4:0.

Четвертьфинальные встречи Кубка Италии пройдут с 5 по 26 февраля. Противостояния будут состоять из одной игры.

Кубок Италии 2024/25. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

  • Ювентус – Эмполи
  • Болонья – Аталанта

Нижняя часть сетки

  • Милан – Рома
  • Лацио – Интер

Сетка Кубка Италии 2024/25

По теме:
ВИДЕО. 19 декабря было оформлено два сухих листа в матчах грандов
ВИДЕО. Топ-футболиста обвинили в домогательствах. Теперь у него проблемы
Интер – Удинезе – 2:0. Сухой лист Асллани. Видео голов и обзор матча
Рома Рим Артем Довбик Милан Рома - Милан Ювентус Эмполи Интер Милан Лацио Интер - Лацио Аталанта Болонья Аталанта - Болонья Кубок Италии по футболу статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины дала жару. Жене Лунина понравилось
Футбол | 20 декабря 2024, 02:26 2
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины дала жару. Жене Лунина понравилось
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины дала жару. Жене Лунина понравилось

Карина Кочергина зажгла на Сейшельских островах

Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Футбол | 19 декабря 2024, 05:03 1
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль

18 октября римляне переиграли Сампдорию со счетом 4:1 в 1/8 финала Кубка Италии

ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Футбол | 19.12.2024, 20:38
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
ФОТО. Два игрока Динамо и футболист Александрии приехали в Буковель
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Футбол | 19.12.2024, 16:58
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Стало известно, как запрещенный препарат попал в организм Мудрика
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Футбол | 19.12.2024, 09:15
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Легенда Динамо – о допинге Мудрика: «Возможно, виноваты врачи сборной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
18.12.2024, 22:42 12
Футбол
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
19.12.2024, 23:23
Бокс
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
18.12.2024, 20:52 14
Футбол
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
Усик посочувствовал Тайсону. У Фьюри произошла большая трагедия перед боем
19.12.2024, 07:53 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
18.12.2024, 20:33 18
Футбол
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
Усик высказался о возвращении Ломаченко в бокс и мегафайте против Дэвиса
18.12.2024, 08:57
Бокс
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
ФОТО. Лицо в крови. Ужасная травма Доннаруммы в матче с Монако
18.12.2024, 23:01 1
Футбол
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
18.12.2024, 08:32 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем