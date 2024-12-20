С кем сыграет Довбик? Определены все четвертьфинальные пары Кубка Италии
Ювентус vs Эмполи, Болонья vs Аталанта, Милан vs Рома, Лацио vs Интер
3–19 декабря состоялись матчи 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 и были определены все четвертьфиналисты турнира.
Римская Рома выиграла у Сампдории со счетом 4:1. Дубль в этом поединке оформил Артем Довбик. Волки далее встретятся с Миланом, который разгромил Сассуоло 6:1.
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Действующий обладатель трофея Ювентус разбил Кальяри 4:0. В четвертьфинале Старая Синьора сыграет против Эмполи. Синие в 1/4 финала в серии пенальти прошли Фиорентину (2:2, пен. 4:3).
Интер с голом Кристьяна Асллани прошел Удинезе 2:0. Следующим соперником нерадзурри станет Лацио, победивший Наполи 3:1.
Лидер Серии А Аталанта вынесла ФК Чезена 6:1. Бергамаски за выход в полуфинальную стадию поборются с Болоньей, которая прошла Монцу 4:0.
Четвертьфинальные встречи Кубка Италии пройдут с 5 по 26 февраля. Противостояния будут состоять из одной игры.
Кубок Италии 2024/25. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
- Ювентус – Эмполи
- Болонья – Аталанта
Нижняя часть сетки
- Милан – Рома
- Лацио – Интер
Сетка Кубка Италии 2024/25
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