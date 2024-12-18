ВИДЕО. Артем раззабивался. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы
Артем забил «Сампдории» в Кубке Италии
18 декабря проходит матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.
Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме.
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За столичный итальянский клуб выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, который начал матч с первых минут.
На 19-й минуте украинский нападающий оформил дубль в матче. Отметим, что Артем впервые забил два гола в одном матче за «волков».
Довбик проводит 21-й матч в этом сезоне за «Рому». В его активе 8 голов и 1 ассист.
ВИДЕО. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы
Dovbyk has a BRACE ⚽️⚽️— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 18, 2024
Like London buses 🚌🚌
Roma cruising tonight pic.twitter.com/AxUQ8cVA7E
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