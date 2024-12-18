ВИДЕО. Артем раззабивался. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы

18 декабря проходит матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме.

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За столичный итальянский клуб выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, который начал матч с первых минут.

На 19-й минуте украинский нападающий оформил дубль в матче. Отметим, что Артем впервые забил два гола в одном матче за «волков».

Довбик проводит 21-й матч в этом сезоне за «Рому». В его активе 8 голов и 1 ассист.

ВИДЕО. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы