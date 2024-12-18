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Кубок Италии
18 декабря 2024, 22:30 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:31
5090
6

ВИДЕО. Артем раззабивался. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы

Артем забил «Сампдории» в Кубке Италии

18 декабря 2024, 22:30 | Обновлено 18 декабря 2024, 22:31
5090
6
ВИДЕО. Артем раззабивался. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 декабря проходит матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между командами Рома и Сампдория.

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За столичный итальянский клуб выступает форвард сборной Украины Артем Довбик, который начал матч с первых минут.

На 19-й минуте украинский нападающий оформил дубль в матче. Отметим, что Артем впервые забил два гола в одном матче за «волков».

Довбик проводит 21-й матч в этом сезоне за «Рому». В его активе 8 голов и 1 ассист.

ВИДЕО. Довбик оформил первый дубль в футболке Ромы

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Перець
Ну нарешті 
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+3
😼
Красава
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+3
Диванний Експерт
Spirt.ua знову бреше!!! Де відео на вашому ресурсі???
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+2
Олександр
Останавливал мяч, не остановил и гол)) второй гол вообще!)))
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+1
Tower Bridge
Этот медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя.
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+1
Alehandro
Ну, хоч такі запхав. У другому таймі елементарний вихід віч-на-віч по центру не реалізував: пробив і прогнозовано і легко...
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0
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