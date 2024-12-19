Сын того, кто открыл Италии Диего Марадону. Феномен Джанлуки Ди Марцио

Сегодня, пожалуй, нет ни одного уважающего себя футбольного болельщика, который бы не знал, кто такой Джанлука Ди Марцио. В 2015 году известный портал ESPN составил свою версию рейтинга из 50 самых влиятельных людей в мировом футболе, и в нем 39-ю позицию занял этот итальянский журналист, активно сотрудничающий с авторитетным телеканалом Sky Sport. Тогда Ди Марцио опередил таких футбольных глыб как Пеле, Арсен Венгер и Йозеф Блаттер, причем последний на момент составления рейтинга еще пребывал в должности президента Международной федерации футбола (ФИФА).

Прямо сейчас у Джанлуки Ди Марцио порядка одного миллиона подписчиков на таких популярных платформах как Facebook и Instagram, а в соцсети X (ранее – Twitter) журналист и вовсе уже почти в упор приблизился к отметке в два миллиона фолловеров.

Такая популярность Джанлуки Ди Марцио заключается в том, что его информация из мира футбола, в основном связанная с различными трансферами игроков и назначениями/отставками главных тренеров, является не только по-настоящему эксклюзивной, оперативной и, зачастую, сенсационной, но и, – что очень важно для этого сегмента журналистской деятельности, – чрезвычайно точной и правдивой. Хайп ради хайпа – это не про Джанлуку Ди Марцио, который очень беспокоится о своем авторитете, а потому, по свидетельствам очевидцев, всегда многократно перепроверяет информацию, прежде чем поделится ею со своими подписчиками, если у него возникает хоть малейшее сомнение в ее правдивости.

Пожалуй, одним из наиболее иллюстративных примеров качественной работы Джунлуки Ди Марцио является история, которая произошла в 2013 году вокруг Жузепа Гвардиолы. Тогда в многочисленных источниках сообщалось, что экс-наставник «Барселоны», который после ухода из стана «блаугранас» пожелал взять годичную паузу и развеяться от футбола в отпуске в Нью-Йорке, принял предложение возглавить «Манчестер Сити», но Ди Марцио удивил всех, проинформировав о договоренности, существующей у испанца с мюнхенской «Баварией».

«Это та трансферная история, которая запомнилась мне больше всего. Еще в марте я сообщил новость о том, что Гвардиола перейдет в «Баварию», устроив переполох в СМИ. Юпп Хайнкес как раз вел «Баварию» к треблу (по итогам сезона-2012/13 мюнхенская команда выиграла Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Германии – прим. авт.), и клуб был вынужден опровергнуть слухи своим официальным заявлением. Однако уже через 48 часов мы заставили их объявить, что Гвардиола присоединяется к их клубу. Это был своего рода армрестлинг, ведь наша новость получила такой огромный размах, что ее больше нельзя было отрицать. Многие журналисты мне не поверили, а затем позвонили, чтобы извиниться, это был первый раз, когда мое имя стало узнаваемым на международной арене», – рассказывал впоследствии Джанлука Ди Марцио.

Вскоре Джанлука продолжил «баловать» коллег-журналистов и футбольных болельщиков своими сверхточными инсайдами, окончательно превратив свое имя в синоним к слову «надежность».

Однако откуда у Ди Марцио взялась такая страсть к футболу? Откуда у него такое большое количество связей и источников, а главное – людей, которые доверяют этому журналисту и не сомневаются в его порядочности? И в чем вообще заключается феномен Джанлуки Ди Марцио?

Чтобы получить ответы на все эти вопросы, нужно заглянуть в историю – на несколько десятилетий назад. Джанлука Ди Марцио родился 28 марта 1974 года, а своей одержимостью футболом обязан отцу. Джанни Ди Марцио, который, увы, 22 января 2022-го покинул этот мир в возрасте 82 лет, был профессиональным футболистом и выступал на позиции полузащитника, хотя выстроить головокружительную карьеру не сумел. Из-за тяжелой травмы Джанни Ди Марцио пришлось повесить бутсы на гвоздь уже в 24, но прощаться с футболом он не пожелал, и вскоре перешел на тренерскую стезю.

В качестве наставника Джанни Ди Марцио преуспел. Заявить о себе во весь голос в итальянском футболе этому специалисту посчастливилось в скромном «Катандзаро», который в 1975 году под руководством Ди Марцио неожиданно для многих выиграл плей-офф Серии Б за право играть в Серии А. В этой команде под руководством Джанни, в частности, выступал тогда еще весьма молодой правый защитник, а ныне – главный тренер «Ромы» и известный в мире футбола специалист-ветеран Клаудио Раньери.

Своей работой в «Катандзаро» Джанни Ди Марцио заслужил приглашение от «Наполи», где выполнял функции наставника команды с лета 1977-го по осень 1978-го. А еще в Италии Джанни знают как человека, который открыл для этой страны талант аргентинского гения Диего Марадоны, которого Ди Марцио-старший заприметил в пригороде Буэнос-Айреса еще накануне ЧМ-1978 и едва-едва не сумел заполучить для «Наполи», когда будущей звезде мирового футбола было всего-то 17 (впрочем от карьеры и всеобщей любви в Неаполе Марадона все равно никуда не делся, хотя и оказался там чуть позже – в 1984-м).

Диего Марадона (слева) и Джанни Ди Марцио

Все это время рядом с отцом находился Джанлука Ди Марцио, который с юных лет получил прекрасное представление о том, как все работает в мире профессионального футбола изнутри.

«Когда я был ребенком, то следовал за отцом буквально по пятам: я был на тренировках, в раздевалке, в командном автобусе, я тренировался с его игроками, так что я мог видеть весь механизм, который вращался вокруг футбола. Для меня это было как в Диснейленде. Я сразу понял, что недостаточно хорош, чтобы стать профессиональным игроком, и не хотел гнаться за мечтой, которую не смог бы осуществить. Но у меня был дар слова, мне нравилось писать, я был любопытен, так что с тех пор сочетание футбола и журналистики стало неотъемлемой частью моей жизни», – рассказывал в одном из интервью Джанлука.

Еще одна интересная история, которая сопутствует имени Джанни Ди Марцио в итальянском футболе, гласит о том, что в период с 2001 по 2006 годы, когда специалист выполнял функции спортивного директора «Ювентуса», туринский клуб был чрезвычайно близок к подписанию португальского вундеркинда, ставшего впоследствии звездой мирового футбола – Криштиану Роналду. Якобы тогда Ди Марцио-старший активно продавливал идею с обменом 17-летнего Роналду на форварда сборной Чили Марсело Саласа, но сделка сорвалась из-за нежелания южноамериканца перебираться в лиссабонский «Спортинг».

Именно когда Джанни Ди Марцио стал работать спортивным директором его сын окончательно понял, что может проявить себя в журналистике, так как «оброс» определенным минимумом полезных знакомств и связей, которые были чрезвычайно полезны на этой работе.

«Когда мой отец занял должность спортивного директора, я вместе с ним присутствовал на переговорах в разных отелях, где он общался с представителями других клубов, поэтому я познакомился там со многими людьми. Затем я стал полноценным журналистом на Sky. Когда мне было 30, меня впервые отправили делать репортаж о трансферном рынке, чтобы я сопровождал коллегу в Милане. Когда она увидела, что все приветствуют меня и разговаривают со мной, потому что с теплотой вспоминают меня с тех дней, когда я следовал за своим отцом, она спросила: «Какого черта я здесь делаю, если тебе тут явно комфортнее, чем мне?», – вспоминал Джанлука.

Очень скоро работа с трансферными новостями стала ключевой для Джанлуки Ди Марцио в футбольной журналистике. Он предпочел фокусировать максимум своих умений, стараний и связей на том, чтобы получать самые свежие и актуальные данные, благодаря чему и стал одним из главных инсайдеров сперва на просторах Италии, а затем – и для всего мирового футбола, так как в настоящий момент на Джанлуку работают десятки, а то и сотни людей, помогающих справляться ему с практически бесконечными информационными потоками.

«Я начал увлекаться историями о трансферах, и это стало настоящей одержимостью. Футбольные фанаты настолько одержимы трансферным рынком, что ставят его почти на один уровень с футбольными матчами. Я знаю, это абсурдно, потому что вы ждете игры, чтобы увидеть, как ваши любимые игроки забивают мячи соперникам. Но слухи о трансферах, сделках, которые совершаются или срываются, создают у футбольных болельщиков адреналин, почти сравнимый с тем, который они чувствуют, когда их любимая команда забивает мяч в ворота соперника», – говорит Джанлука Ди Марцио.

А еще авторитетный итальянский журналист-инсайдер очень хочет, чтобы его информацию воспринимали максимально правильно. Ди Марцио подчеркивает, что практически всегда в подобного рода новостях существует элемент непредсказуемости, который может сорвать все то, о чем было договорено ранее. И это футбольным болельщикам нужно понимать и принимать, когда они анализируют те или иные слухи, даже полученные из самых надежных источников.

«Я хотел бы, чтобы люди были лучше осведомлены о языке, используемом в историях о трансферах, чтобы они понимали, как работает этот процесс! Я часто отправляю это сообщение внутри Италии, но я также хотел бы, чтобы пользователи и подписчики по всему миру тоже его поняли. Когда говорят, что клуб «сделал запрос», «заинтересован», «ведет переговоры», «близок» к подписанию того или иного игрока, это не означает, что он на 100 процентов подпишет контракт с этим клубом. Трансферные переговоры состоят из множества этапов и множества деталей, которые в наши дни могут привести к срыву сделок, даже после медицинских осмотров, когда футболисты уже успели сфотографироваться в футболке нового клуба или с его фирменным шарфом», – пояснил Ди Марцио.

Что ж, уже очень скоро, в начале января (в Италии и Испании – 2 января, в Англии, Франции и Германии – 1 января) в большинстве футбольных лиг Европы и мира снова откроется трансферное окно. Зимой, как правило, происходит не так много громких и знаковых переходов, однако это вовсе не значит, что интересных слухов и переходов не произойдет. Наоборот, работы у Джанлуки Ди Марцио, как всегда, будет полным-полно, а нам, простым болельщикам, только и предстоит, что успевать следить за всем этим лавинообразным информационным потоком.