Две украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева вместе готовятся к новому сезоне в Сиднее, Австралия.

Надежда опубликовала соответствующие фото и видео с тренировок в своем Instagram.

Стародубцева откроет 2025 год на соревнованиях WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), где сыграет в основной сетке. Следующим турниром Юлии станет Открытый чемпионат Австралии. Сейчас она находится на второй позиции в альтернативном списке и в случае двух отказов теннисисток, которые гарантировали себе место в основе, избежит участия в квалификации.

Надежда Киченок начнет сезона на 500-тысячнике в Брисбене (Австралии), где выступит вместе с Сарой Соррибес Тормо из Испании, а затем проведет соревнования идентичной категории в Аделаиде (Австралии) и Australian Open вместе с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.



ВИДЕО. Две украинки вместе проводят предсезонную подготовку в Австралии