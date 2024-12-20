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  4. ВИДЕО. Две украинки вместе проводят предсезонную подготовку в Австралии
WTA
20 декабря 2024, 09:49 |
449
0

ВИДЕО. Две украинки вместе проводят предсезонную подготовку в Австралии

Юлия Стародубцева и Надежда Киченок готовятся к 2025 году в Сиднее

20 декабря 2024, 09:49 |
449
0
ВИДЕО. Две украинки вместе проводят предсезонную подготовку в Австралии
Instagram. Надежда Киченок и Юлия Стародубцева

Две украинские теннисистки Надежда Киченок и Юлия Стародубцева вместе готовятся к новому сезоне в Сиднее, Австралия.

Надежда опубликовала соответствующие фото и видео с тренировок в своем Instagram.

Стародубцева откроет 2025 год на соревнованиях WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), где сыграет в основной сетке. Следующим турниром Юлии станет Открытый чемпионат Австралии. Сейчас она находится на второй позиции в альтернативном списке и в случае двух отказов теннисисток, которые гарантировали себе место в основе, избежит участия в квалификации.

Надежда Киченок начнет сезона на 500-тысячнике в Брисбене (Австралии), где выступит вместе с Сарой Соррибес Тормо из Испании, а затем проведет соревнования идентичной категории в Аделаиде (Австралии) и Australian Open вместе с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

ВИДЕО. Две украинки вместе проводят предсезонную подготовку в Австралии

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Надежда Киченок Юлия Стародубцева видео WTA Брисбен WTA Аделаида WTA Окленд Australian Open 2025 тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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