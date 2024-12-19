Дубль Довбика, открытая тренировка Усика, триумф мадридского Реала

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 декабря.

1. Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в резерве галактикос

2A. Дубль Довбика. Рома разгромила Сампдорию и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

Украинский форвард римской команды в первые 20 минут забил два мяча

2B. Тяжелое дерби Лондона. Арсенал без Зинченко пробился в полуфинал Кубка лиги

«Канониры» обыграли «Кристал Пэлас»

2C. В гостях у Святых. Ливерпуль стал полуфиналистом Кубка английской лиги

Голы у победителей забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ

Роман Григорчук снова будет работать в Украине

3B. Сразу три трансферных окна. Клуб УПЛ получил трансферный бан

«Черноморец» получил трансферный бан от ФИФА

4. В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика

Олег Лужный – о допинг-тесте игрока сборной Украины

5A. Цуренко не сыграет? Три украинки попали в список участниц отбора Aus Open

Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Анастасия Соболева выступят в квалификации мейджора

5B. ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире

18 декабря победы одержали: Люка ван Аш, Алекс Микельсен, Лернер Тьен, Жоау Фонсека

6A. Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером

Владимир вспомнил скандальный поединок в 2005 году

6B. «Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри

Дерек прогнозирует нокаут в исполнении Александра

6C. ВИДЕО. Усик прибыл на лодке. Украинец провел открытую тренировку в Эр-Рияде

Украинский боксер поприветствовал зрителей и провел бой с тенью

7A. 5 чемпионств на двоих. Сборная Украины по волейболу получила соперниц по ЧМ

На первенстве планеты украинки выступят впервые за 31 год

7B. С действующими чемпионами. Украина узнала соперников на ЧМ по волейболу

На первенстве планеты украинцы выступят в третий раз в истории

8A. Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга

Обозреватель Sport.ua – об опасных играх отечественных футболистов с огнем

8B. Серия А не стала убогой и серой. Итальянцы – вторые по богатству в мире

По трансферным доходам и расходам элитарный дивизион с Апеннин превосходит только АПЛ

8C. Топ-5 моментов в CS:GO, сорвавших крышу и поразивших фанатов

Невероятные моменты, вызвавшие бурю эмоций и ставшие знаковыми для фанатов CS по всему миру