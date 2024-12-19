Дубль Довбика, открытая тренировка Усика, триумф мадридского Реала
Главные новости за 18 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 18 декабря.
1. Реал разгромил Пачуку и завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин остался в резерве галактикос
2A. Дубль Довбика. Рома разгромила Сампдорию и вышла в 1/4 финала Кубка Италии
Украинский форвард римской команды в первые 20 минут забил два мяча
2B. Тяжелое дерби Лондона. Арсенал без Зинченко пробился в полуфинал Кубка лиги
«Канониры» обыграли «Кристал Пэлас»
2C. В гостях у Святых. Ливерпуль стал полуфиналистом Кубка английской лиги
Голы у победителей забили Дарвин Нуньес и Харви Эллиотт
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение: Григорчук возглавил команду УПЛ
Роман Григорчук снова будет работать в Украине
3B. Сразу три трансферных окна. Клуб УПЛ получил трансферный бан
«Черноморец» получил трансферный бан от ФИФА
4. В УАФ прокомментировали допинговый скандал с участием Мудрика
Олег Лужный – о допинг-тесте игрока сборной Украины
5A. Цуренко не сыграет? Три украинки попали в список участниц отбора Aus Open
Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Анастасия Соболева выступят в квалификации мейджора
5B. ФОТО. Три сенсации. Как прошел первый тур на молодежном Итоговом турнире
18 декабря победы одержали: Люка ван Аш, Алекс Микельсен, Лернер Тьен, Жоау Фонсека
6A. Не мог встать. Кличко рассказал, что было в скандальном бою с Брюстером
Владимир вспомнил скандальный поединок в 2005 году
6B. «Угасает, его накатывают». Чисора назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Дерек прогнозирует нокаут в исполнении Александра
6C. ВИДЕО. Усик прибыл на лодке. Украинец провел открытую тренировку в Эр-Рияде
Украинский боксер поприветствовал зрителей и провел бой с тенью
7A. 5 чемпионств на двоих. Сборная Украины по волейболу получила соперниц по ЧМ
На первенстве планеты украинки выступят впервые за 31 год
7B. С действующими чемпионами. Украина узнала соперников на ЧМ по волейболу
На первенстве планеты украинцы выступят в третий раз в истории
8A. Мудрик и другие украинские футболисты, попавшиеся на применении допинга
Обозреватель Sport.ua – об опасных играх отечественных футболистов с огнем
8B. Серия А не стала убогой и серой. Итальянцы – вторые по богатству в мире
По трансферным доходам и расходам элитарный дивизион с Апеннин превосходит только АПЛ
8C. Топ-5 моментов в CS:GO, сорвавших крышу и поразивших фанатов
Невероятные моменты, вызвавшие бурю эмоций и ставшие знаковыми для фанатов CS по всему миру
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