«Кто строит академии, поля?». Президент клуба УПЛ обратился к Шевченко

Президент «Вереса» Иван Надеин рад, что Андрей Шевченко стал президентом УАФ, но указал на глобальную проблему украинского футбола.

«Мне кажется, что это очень классно, что у нас президент Шевченко. У него неплохая молодая команда, хорошие специалисты. Понятно, что есть много ошибок, которые там, наверное, еще предстоит сделать. Но опять же я буду настаивать на одном – это открытость УАФ. Чем больше они будут открыты, тем больше я буду доволен тем, что там происходит.

Думаю, они на верном пути. Шевченко должен себя продемонстрировать как менеджер, но нужно не забывать, что футбол должен стать рынком. Мы вместе с УАФ должны делать так, чтобы здесь было больше спонсоров. Ибо кто сегодня делает футбол? Клубы. Кто строит академии, поля? Не УАФ.

ДЮСШ не готовят профессиональных футболистов, но тратят на это миллиарды гривен. А футбольные клубы тратят частные средства, строят поля и академии. Мы должны совместно делать эту реформу. Точно это нужно поменять, потому что система коммунальных заведений неэффективна. Лучше пусть эти деньги на дороги и на больницы тратят. А дайте спорт профессиональным клубам.

К примеру, Сыч дебютировал за сборную. Это же ровенский парень из села Заря, который оказался во львовской школе потому, что не было «Верес» в то время. Так регион потерял футболиста. Клец тоже воспитанник львовского футбола, но родился в Ровно. А вот Гайдучик уже остался здесь. Дахновский стал футболистом фактически в Ровно, хотя воспитанник «Львова». Все потому, что появился клуб», – сказал Надеин.

Ранее Иван Надеин раскритиковал руководство киевского «Динамо» за позицию по телепулу.