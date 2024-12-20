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Сборная УКРАИНЫ
20 декабря 2024, 12:14 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:28
426
2

ФОТО. В УАФ назвали Джокера года. Не Зубков и не Таловеров

Роман Яремчук получил награду

20 декабря 2024, 12:14 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:28
426
2
ФОТО. В УАФ назвали Джокера года. Не Зубков и не Таловеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В УАФ опубликовали итоги голосования в номинации «Джокер года» в национальной сборной Украины.

Нападающий сине-желтых Роман Яремчук набрал почти 85% голосов в номинации «Джокер года», опередив Максима Таловерова (более 8%) и Александра Зубкова (7%).

Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.

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Роман Яремчук Максим Таловеров Александр Зубков сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола лучший игрок
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Gargantua81
Джокер это вообще черт
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