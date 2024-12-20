Сборная УКРАИНЫ20 декабря 2024, 12:14 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:28
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ФОТО. В УАФ назвали Джокера года. Не Зубков и не Таловеров
Роман Яремчук получил награду
20 декабря 2024, 12:14 | Обновлено 20 декабря 2024, 12:28
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В УАФ опубликовали итоги голосования в номинации «Джокер года» в национальной сборной Украины.
Нападающий сине-желтых Роман Яремчук набрал почти 85% голосов в номинации «Джокер года», опередив Максима Таловерова (более 8%) и Александра Зубкова (7%).
Ранее стало известно, что национальная сборная Украины получила соперников по отбору к ЧМ-2026. Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров уже поделился мнениями о будущих соперниках.
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Джокер это вообще черт
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